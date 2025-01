Champions femminile. Numia Vero Volley corsara in Portogallo. Vince 3-0 e insegue il primo posto

È una Numia Vero Volley Milano che può ancora sognare la qualificazione diretta ai quarti di Champions quella che è tornata al successo mercoledì sera in casa dell’FC Porto. Contro le lusitane, già sconfitte all’andata, Egonu e compagne sono tornate al successo, restando in corsa per il primo posto del girone, l’unico che permette di saltare i playoff, garantendo il posto tra le migliori otto. Tutto si deciderà nell’ultima giornata, mercoledì 22 gennaio, quando al Palalido arriveranno le turche del VakifBank Istanbul. Le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini, dopo il ko subito prima di Natale, avranno bisogno di un 3-0 o di un 3-1 con almeno 12 punti di scarto complessivo per operare il sorpasso in vetta. Vietati i cali di concentrazione insomma, come successo l’altro giorno, quando dopo un primo set dominato sono serviti i vantaggi per raddoppiare i conti contro le modeste portoghesi. È vero che c’è stato ampio spazio per il turnover, a partire da Sylla che nel giorno del suo trentesimo compleanno è stata tenuta a riposo, ma anche le riserve devono dare il 100% in questo periodo delicato della stagione. Lo sa bene chi ha risposto presente come Helena Cazaute, top scorer con 13 punti e premiata col titolo di Mvp a Porto: "È stata una vittoria importante. Siamo state brave a rimanere sempre concentrate, soprattutto nel secondo set, che è stato combattuto e tutt’altro che semplice da gestire".

Andrea Gussoni