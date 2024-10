Ciclismo. Vignola, è il grande giorno. Sarà una partenza stellare

L’edizione 107 del Giro dell’Emilia che prenderà il via questa mattina alle 11.15 da Vignola ha una starlist da classica monumento ed è una delle poche corse che il neo campione del mondo Tadej Pogacar non ha ancora vinto.

Dopo due piazze d’onore alle spalle del connazionale Primoz Roglic al suo esordio in maglia arcobaleno Pogacar cercherà di porre rimedio aggiudicandosi quel traguardo che sembra stregato. Infatti anche nella tappa del Ssn Luca nelle prime tappe italiane del Tour de France ha trovato sulla sua strada il danese Jonas Vinegaard unico assente in questa parata di stelle che Adriano Amici è riuscito a convogliare alla partenza. Oltre al plurivincitore Roglic è in grande condizione anche l’olimpionico Remco Evenepoel che certamente vorrà essere protagonista pur avendo dichiarato che il suo obiettivo è il Giro di Lombardia. Ma non ci sono soltanto i tre tenori citati al via solo per comparse quali i gemelli Adam e SImon Yates ed il canguro Jai Hindley vincitori di giri e di classiche. Tra gli italiani in cerca di riscatto dalla prova iridata di Zurigo cercheranno gloria Andrea Bagioli,Giulio Ciccone,Antonio Tiberi,Giulio Pellizzari il bolognese Lorenzo Fortunato ed i modenesi Giovanni Aleotti e Luca Covili Dopo aver pedalato per 170 km tra le colline modenesi e bolognesi sarà il S.Luca a decidere il vincitore.

Domani saranno i Giovanissimi sul circuito degli assi a Pavullo sognando di diventare campioni come Mercks e Gimondi che hanno corso sullo stesso tracciato negli anni ‘80,Il via della corsa frignanese verrà dato alle ore 15 con l’organizzazione della Ciclistica Pavullese diretta da Mauro Maya Caselli.

L’altro appuntamento modenese è previsto a Cavezzo con il Trofeo Spaccagambe Day prima tappa del Trofeo Modenese per master Uisp ed enti convenzionati.Alle 9 scatteranno le mtb seguita dalle gare di ciclocross con la direzione corsa di Paola Pilati. Dopo il debutto nella 1^ prova del Trofeo Triveneto a Cadoneghe (Pd),l’Ale Cycling Team diretto dall’ex tricolore Milena Cavani saranno al via della 2^ tappa del Giro delle Regioni che si svolgerà a Tarvisio (Udine) dove debutterà la promettente neoentrata Rebecca Gariboldi che affiancherà l’inossidabile Eva Lechner argento nel padovano. Per gli appassionati dell’mtb si svolgerà domani con partenza ed arrivo a S.Michele dei Mucchietti un raduno di km.40 con l’organizzazione del Team Iaccobike Sassuolo.