Civitanova in difficoltà: Lagumdzija brilla ma Perugia vince gara1 di semifinale

Chinenyeze 6-: non disputa una gara1 memorabile. Il centrale conclude con 3/6 in attacco, 3 errori su 5 battute e un muro.

Boninfante 5,5: per la prima volta da settimane dimostra di essere un giovane che può accusare la pressione o non giocare da veterano. Rispetto al solito dà qualche pallone complicato di troppo, va detto però che è stato costretto a spostarsi in continuazione, non aiutato dalla ricezione. Bene a muro con 2 block.

Nikolov (nella foto) 5: in ricezione non è un granchè ma contro Perugia ci può stare, il problema è che in difesa spesso è poco reattivo. In più in attacco è meno efficace del solito, chiudendo con 8/21 (pessimo 1/7 nel secondo set). Fa due muri.

Lagumdzija 6,5: il migliore di Civitanova e non solo perché top scorer dell’incontro. L’opposto sigla 16 punti con un modesto 43%, ma almeno prova a scuotere i suoi col servizio. Nel secondo set produce la parità proprio dai 9 metri e nel terzo fa altri due ace (su ben 5 totali) per la fughina che aveva fatto sognare di allungare la contesa.

Podrascanin 5,5: l’ex non si vede. Gioca giusto il primo set e l’inizio del secondo, fa 1/1 in attacco ma Medei lo toglie evidentemente non soddisfatto dell’apporto, nullo, a muro.

Bottolo 5-: è l’emblema della crescita esponenziale della Lube nel 2025, tuttavia in gara1 di semifinale stecca. Apre la gara con 1/6 nel primo parziale e non si riprende finendo 1/8. In più al servizio fa 2 errori su 3 tentativi. Medei lo toglie dal secondo set.

Bisotto 6: non poteva avere battesimo peggiore per esordire da titolare nei playoff (seconda volta da titolare in stagione). Perugia fa solo 3 ace è vero, ma comunque dalla battuta ha generato tante difficoltà e lui ha sofferto soprattutto Plotnytskyi. Ha fatto quello che poteva. Da ricordare che, come riserva, c’era il 2007 Dolcini alla prima convocazione.

Gargiulo 6: per Podrascanin e poi titolare nel terzo set. Uno su tre in attacco, utile al servizio.

Loeppky 6-: per Bottolo, anche lui titolare nell’ultimo set. Sufficienza stra-stiracchiata perché in ricezione dà poco poco, almeno fa 4/8 in attacco. Orduna, Poriya e Dirlic ng.

Andrea Scoppa