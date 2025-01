Clai, capitombolo pesante. Quinto posto in bilico

CLAI IMOLA 0 CASTELFRANCO 3 (19-25; 19-25; 31-33)

CLAI IMOLA: Pomili 8, Rizzieri 3, Pinarello, Mescoli 8, Ravazzolo 6, Arcangeli, Migliorini 3, Mastrilli, Gambini, Visentin 3, Stafoggia, Bulovic 4, Melandri 9, Stival 14. All. Caliendo.

CASTELFRANCO: Zuccarelli 15, Colzi 12, Salinas 17, Tosi, Braida, Vecerina 5, Ferraro 2, Tesi, Fucka 9, Fava 1, Lotti, Bisconti. All. Bracci.

Arbitri: Pasin e Lanza.

Nella seconda partita consecutiva in casa (foto), la Clai ha incassato una sanguinosa sconfitta consegnando i tre punti al Castelfranco una diretta concorrente per la salvezza. Le pisane oltre alla vittoria, incassano anche il sorpasso e a questo punto per Imola si complica la corsa al quinto posto che garantirebbe la salvezza diretta senza dover passare dalla poule retrocessione. Le ospiti scappano subito prendendo sei punti di vantaggio (3-9), un divario che nel corso del primo set le padrone di casa pagheranno fino al 19-25 con cui Castelfranco incassa il primo punto. Il secondo parziale è diverso, le due squadre vanno a braccetto fino al 10-10.

Poi le ospiti hanno fatto un piccolo break per prendersi il 2-0: punteggio identico al primo set (19-25). Nel terzo l’impatto della Clai è ottino, arriva un 4-1, le toscane sono costrette così ad inseguire, ma arrivano al -2 (4-6). Ma un po’ alla volta il set va sui binari della parità (12-12); +2 Clai (14-12), break ospite (14-14). Squadre pari a 17, poi anche a quota 21. Poi Imola annulla dei match point da 22-24 a 24-24. Si va avanti ai vantaggi per un set molto combattuto. L’errore in attacco di Stival consente alle pisane di portare a casa anche il terzo set dopo ben 64 punti (31-33). Un match stregato per la Clai in un momento importante della stagione.

Antonio Montefusco