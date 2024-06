Clai Cavalli e Rizzo: "Una storia a lieto fine"

Vincere un campionato e salire di categoria è sempre una grande gioia. Il frutto di un lavoro straordinario fatto tutta la stagione. La Clai si è presa la promozione in serie A2 davanti al proprio pubblico dove sono arrivate 13 vittorie in altrettante gare: "Questa è veramente una bellissima storia – sottolinea la centrale Benedetta Rizzo –, dopo partite del genere ti rendi conto che il lavoro duro e i sacrifici pagano. Abbiamo dato tutto per una squadra, una società e una città e oggi raccogliamo i frutti di mesi di lavoro molto intensi".

Per la Clai un’annata sempre in vetta al graduatoria da assoluta protagonista: "Non credo di avere ancora realizzato quanto fatto e personalmente sono orgogliosa della giocatrice che sono diventata, così come lo sono delle mie compagne e del gruppo creato quest’anno. Siamo cresciute tantissimo e siamo diventate come un puzzle. È meraviglioso guardarsi attorno in campo e sapere che le persone al tuo fianco lotteranno quanto te per vincere ogni partita e per arrivare finalmente in serie A2. Sabato sapevamo di dover dare tutto, tutta la squadra l’ha fatto in maniera fantastica".

Fra le protagoniste della promozione Clai c’è sicuramente il capitano Sofia Cavalli; una che vive la squadra al massimo senza nessuna remora: "Durante la settimana precedente al match – commenta Sofia – si è creata un’incredibile tensione positiva che si è trasformata in energia appena siamo scese in campo. Non avevo mai visto la palestra Volta così piena ed è stato davvero impressionante sentire quel tifo e giocare davanti a tanta gente".

In una cornice del genere la squadra di Caliendo non poteva fallire l’obiettivo: "È stata una grande partita, una connessione muro-difesa impeccabile. Siamo arrivate passo dopo passo alla convinzione di essere una squadra forte e nonostante la tensione abbiamo gestito la gara in maniera ottimale. La nostra arma vincente è stata la voglia di andare su un pallone in più, di aiutarci, di fare un sacrificio in più rispetto al dovuto".

I numeri dell’annata sono incredibili e questi hanno fatto la differenza con le avversarie: "La Clai ha giocato ogni partita in modo completamente diverso, imparando tanto in tutti questi mesi, studiando sempre alla perfezione le avversarie. È un gruppo molto umile, dove rispetto allo scorso anno ho visto uno step mentale incredibile. Per me la serie A2 è davvero un sogno fin da quando venivo qui in palestra con la squadra under 12 della Clai e poterla giocare con questa maglia è qualcosa di indescrivibile".