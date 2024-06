Clai, finalmente ci siamo. Caliendo: "Siamo pronti"

La serie A2 è distante tre passi. Se questo pomeriggio la Clai vincerà la gara con Villa Cortese, con qualsiasi punteggio, la squadra di Nello Caliendo salirà di categoria. Il match è in programma alla Palestra Volta alle 18. In questi spareggi promozione entrambe le squadre hanno tre punti, Clai ha battuto il Volano in trasferta (3-0), le milanesi sono riuscite a fare altrettanto nel match casalingo. Fra i due team ci sono delle differenze, Imola ha vinto il girone mentre le ospiti hanno centrato il secondo posto alle spalle di Concorezzo (raggruppamento A).

In questa annata la Clai ha vinto tutte e 12 le gare casalinghe lasciando alle avversarie solo 5 set. Cavalli e compagne andranno in campo per fare 13. Ma questo numero interessa relativamente, quel che più conta è il salto di categoria. Nella scorsa stagione Imola ha perso la finale per salire con il Volley Team Bologna, quella era un’altra storia, le bolognesi arrivavano da favorite. Questa volta i panni della squadra da battere li indossa proprio la Clai. Tre ultimi passi per entrare nella storia, per centrare un salto di categoria meritato dopo un’annata fatta veramente bene in tutti i suoi aspetti. Fin qui la Clai non ha mai perso davanti al pubblico, solo le battute d’arresto in tutta la regular season. Un ruolino di marcia di una squadra che ha saputo pensare in grande sempre. Le imolesi arrivano da due settimane di stop, mentre Villa Cortese ha giocato nello scorso weekend.

"Sono state due settimane lunghissime – commenta il coach Nello Caliendo (nella foto) – dove è stato inevitabile non pensare alla partita che ci attende. Quando devi preparare appuntamenti come questi, bisogna lavorare su più aspetti, quello più importante è la testa".

Le pallavoliste di entrambe le squadre sanno di giocarsi il salto di categoria.

"In casi come questi devi gestire più la tensione di quella che può essere l’aspetto tattico di una finale. Queste sono gare dove non si possono fare tanti calcoli, conta raccogliere il risultato. Le due squadre partono alla pari con il 50 per cento di possibilità di vincere il match, la chiave è giocare bene facendo meglio delle avversarie".