Clai Imola sfida Messina al PalaRuggi: inizia il girone di ritorno

Parte alle 15.30 il girone di ritorno, la Clai giocherà al PalaRuggi con Messina. Una gara bella impegnativa per le ragazze di Antonio Caliendo con un’avversaria attualmente seconda in graduatoria e costruita per il salto nella massima serie.

"Sarà una partita tosta – commenta la centrale Sofia Migliorini – perché loro sono una squadra molto forte, compatta e dotatissima dal punto di vista fisico. Dovremo cercare di insistere sui loro punti deboli, rischiare tanto al servizio e fare affidamento sul muro-difesa, che rimane la nostra miglior arma".

Imola arriva dalla vittoria con Lecco che vale il quinto posto, classificarsi in questa posizione al termine della stagione regolare significherebbe giocare in A2 pure l’anno prossimo. La Clai può farcela raccogliendo più o meno gli stessi punti dell’andata.

La classifica: San Giovanni 24; Messina 23; Valsabbina Brescia e Macerata 18; Clai Imola 13; Costa Volpino 11; Lecco 10; Casalmaggiore 9; Castelfranco 7; Mondovì 2.