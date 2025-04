Scontro al vertice: Codyeco Lupi sfida Camaiore al PalaParenti

Scontro al vertice fra Codyeco Lupi e Camaiore, oggi alle 17 al PalaParenti, con 55 punti testa. A due sole lunghezze di distanza c’è il Sassuolo (che ospita il Cecina) pronto a superare chi perderà da tre punti. In coda Pontedera ospita (ore 18) la Sestese per far sua l’intera posta in palio, per continuare a sperare nella salvezza. Dopo un turno di sosta, torna in campo la Toscana Garden Arno (17,30) che riceve al PalaBagagli il fanalino di coda Inzani Parma. I biancoverdi del tecnico Piccinetti saranno privi del regista Berberi, squalificato per una giornata. Ancora ai box la punta Ciappelli, mentre sono in dubbio due atleti che verranno valutati in mattinata. Questi i temi della quint’ultima di campionato che ha nel big-match del PalaParenti il piatto forte in programma. La Codyeco ha mantenuto fede alle aspettative della scorsa estate disputando un campionato da protagonista ma, l’autentica rivelazione, sono stati i bianconeri di coach Andrea Francesconi, ex "lupo", militante in una Codyeco di inizio terzo millennio, allenata da Provvedi, promossa in A2 - contro i leccesi del Taviano - (grazie ad una sua conclusione vincente). I Lupi furono poi pronti a salvarsi in cadetteria, grazie agli iraniani Mahmoudi e Rezaei, scoperti dal lungimirante d.s. Luca Berti. Roba d’altri tempi, quando l’ingegno permetteva di tener botta, in attesa dell’arrivo dell’agognato PalaParenti. Il pronostico, per il confronto odierno, pende un tantino dalla parte dei santacrocesi di Pagliai, che giocano in casa ma, l’ex Paoletti, navigato opposto bianconero, farà di tutto per consentire ai versiliesi di tornare a casa vittoriosi. "Le due squadre – dicono ai Lupi - andranno alla ricerca del primato solitario in classifica. Poi questo sarà tutto da difendere, perché ci sarà da affrontare la volata finale non priva di insidie, con avversarie di valore e trappole disseminate lungo il percorso". Al PalaMatteoli pontederese il Gruppo Lupi darà il massimo contro la Sestese. La vittoria alla Spezia ha ricaricato l’ambiente.

Marco Lepri