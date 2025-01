Clai, nuovo allenatore cercasi. All’orizzonte spunta Napolitano

La Clai è ancora al palo nella ricerca dell’allenatore. Non è stato ancora trovato il sostituto di Nello Caliendo sollevato dall’incarico martedì mattina, il presidente Stefano Mongardi e il direttore sportivo Massimo Cavalli hanno allacciato alcune trattative: nessuna di queste ha portato i suoi frutti. Il candidato forte era Simone Bendandi, l’ex allenatore di Firenze però ha declinato l’offerta, per lui potrebbero aprirsi le porte del campionato di A1. E’ stato fatto un sondaggio per il giramondo Gianni Caprara, ma anche qui i tempi non sono ancora maturi, un profilo come quello di Caprara è sempre molto appetibile a più latitudini.

In questa fase è lampante come la Clai punti a un allenatore d’esperienza, uno che in pochi allenamenti capisca la situazione e possa essere subito determinante. La squadra imolese deve giocare l’ultima partita della prima fase di regular season a Lecco, poi da metà febbraio in avanti c’è da conquistare la salvezza nella poule retrocessione. Il manico alla fine può sempre fare la differenza ed è questa la strategia di Mongardi e Cavalli. Il terzo indiziato è Bruno Napolitano, conosce bene la A2 dopo la parentesi fatta al Casalmaggiore; e avrebbe il vantaggio di sapere che squadra è la Clai avendola vista all’opera.

L’obiettivo della dirigenza è quello di chiudere entro domani, dando modo al nuovo coach di prendere già confidenza con il gruppo e preparandolo per la gara di domenica a Lecco che non ha tanto valore per la graduatoria. Il neo tecnico avrebbe poi due settimane per capire meglio il gruppo e guidarlo al meglio dalla prima partita della seconda fase in poi. Nella tarda serata di martedì il club ha comunicato, via social, l’avvenuto cambio di allenatore. Sotto al post i commenti di tanti tifosi dispiaciuti per l’avvicendamento, a testimonianza di come in questi tre anni il tecnico campano avesse lavorato bene. Intanto la squadra sta lavorando in vista della partita di domenica, a guidare le operazioni il vice di Caliendo Odelvys Dominico Speek.