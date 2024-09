Clai, Rizzieri sostituisce Cavalli. Nel weekend il Memorial Spadoni

L’esordio nel campionato di serie A2 si sta avvicinando, e in casa Clai Imola nulla viene lasciato al caso. Dopo l’infortunio della palleggiatrice e capitano della squadra Sofia Cavalli, il club è corso subito ai ripari tesserando Emma Rizzieri. La nuova giocatrice ha già fatto il suo esordio nell’amichevole disputata la scorsa settimana sul campo di Offanengo. La neo biancoblù è nata a Rovigo nel 2002, ha giocato nelle giovanili della sua città natale: è passata prima a Bassano, poi è andata all’Imoco San Donà e successivamente al Cutrofiano. Il percorso è poi continuato all’Esperia Cremona, Oristano e Padova. Ora l’esperienza a Imola alla corte di Nello Caliendo dove non dovrà far rimpiangere Sofia Cavalli: c’è poco tempo per inserirsi nel nuovo gruppo, l’inizio della stagione con la trasferta a Messina è molto vicino ed Emma cercherà di essere subito utile con le sue esperienze maturate in giro per l’Italia. Già nella prima amichevole con Offanengo ha fatto vedere il suo potenziale mettendosi al servizio del gruppo, gli allenamenti e i prossimi impegni serviranno per velocizzare il suo inserimento all’interno di un gruppo che ha come obiettivo la permanenza in categoria.

Già nel week end ci sarà un appuntamento importante per far crescere il gruppo e prepararlo all’esordio di Messina del 6 ottobre.

Al PalaRuggi sabato e domenica si giocherà la ’Clai Cup - Memorial Spadoni’, una manifestazione dedicata al fondatore del club Francesco Spadoni scomparso nell’aprile del 2023. Alla Clai Cup parteciperanno la formazione di Nello Caliendo e le squadre di serie A1: MC Restauri Perugia, Cda Talmassons Fgv, e Granda Cuneo. Questo il programma: sabato 21 ore 16 Mc Restauri Perugia- Cda Talmassons Fgv, ore 19 Clai Imola-Granda Cuneo. Domenica alle 15.30 la finale per il terzo e quarto posto, tre ore più tardi la finalissima per aggiudicarsi la prima Clai Cup Memorial Spadoni.

Un’altra data da segnare sul calendario è quella di venerdì 20 quando la squadra sarà presentata nella sala stampa dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, l’evento, vista la location, è stato chiamato una schiacciata a 300 all’ora. Manca poco all’inizio della prima storica stagione in serie A2, il conto alla rovescia è già partito e la Clai vuole centrare il suo obiettivo con ogni mezzo.