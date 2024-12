Clai, Santo Stefano amaro. Solo un punto per Caliendo

CASALMAGGIORE 3 CLAI IMOLA 2 (25-27; 25-17; 25-22; 21-25; 15-11)

CASALMAGGIORE: Nosella 2, Cabrini, Costagli 18, Cantoni, Marku 1, Perletti, Pincerato 4, Montano 38, Ribechi, Bovolo, Faraone, Dalla Rosa 9, Nwokoye 12. All. Cuello.

CLAI IMOLA: Pomili 8, Rizieri 2, Bacchilega 11, Pinarello, Mescoli 1, Ravazzolo 13, Arcangeli, Migliorini 3, Mastrilli, Gambini, Visentin, Messaggi, Bulovic 15, Stival 17. All. Caliendo.

Arbitri: Pernpruner e Giulietti Videocheck: Fichera Cremona.

Santo Stefano amaro per la Clai, nello spareggio salvezza con Casalmaggiore la squadra di Nello Caliendo è riuscita a portare a casa un solo punto.

La lotta per salvarsi è ancora aperta, ma d’ora in avanti bisognerà sbagliare il meno possibile per giocarsi le residue chance di conquistare il quinto posto che vale l’accesso alla poule promozione; dal sesto in giù c’è invece la poule retrocessione. Fin dalle prime battute è stata una gara molto equilibrata, e a testimonianza di questo le due squadre sono andate a braccetto per tutto il primo set. La Clai però ha provato l’allungo in alcune occasioni, ma non è mai riuscita ad avere più di un paio di punti di vantaggio. Sul 25-25 l’attacco di Bulovic e un errore in fase offensiva delle padrone di casa hanno regalato il 25-27 esterno. Nel secondo parziale le cose sono andate diversamente, Imola ha retto fino al 10-10.

Poi da lì in avanti Casalmaggiore è stato più incisivo in ricezione e in attacco, a quel punto si è scavato il solco definitivo che ha portato al 25-17 finale; un set a testa in vista del terzo da giocare. Ripartono bene le ragazze di Caliendo che volano subito sul 2-5. Prova il recupero Casalmaggiore ma i punti di vantaggio diventano 4 (3-7) con Bulovic in grande spolvero. Imola reggia agli urti delle cremonesi, poi però le padrone di casa prendono il sopravvento e si aggiudicano il punto de 2-1 (25-22). Il quarto set è bello intenso, ricalca più o meno le partite precedenti, le due squadre battagliano a caccia del break che può decidere il match, riesce a spuntarla Imola che porta la gara ai tie break che deciderà la gara. Nel quinto comanda sempre Casalmaggiore, la Clai è costretta ad inseguire (5-3; 10-4; 12-7) fino al 15-11 che porta due punti alle cremonesi lasciandone solo uno alle ospiti.

Una partita in cui Imola non è riuscita a trovare il bandolo della matassa su Montano capace di mettere a terra 38 palloni; nelle file imolesi non sono bastate quattro giocatrici in doppia cifra: Bacchilega (11), Ravazzolo (13), Bulovic (15) e Stival (17).