Claudia Consoli lascia Omag-MT: futuro incerto per il club in Serie A

È un addio doloroso, quello di Claudia Consoli all’Omag-MT. La 23enne centrale romana, colonna della squadra che poche settimane fa ha brindato alla promozione in Serie A, prende la decisione di lasciare la Valconca dopo settimane in cui era stata cercata da diversi club di prestigio. Per lei, in grandissima ascesa e anche convocata in nazionale, è vicinissima la firma con una squadra che però, al momento, è ancora top secret. "Grazie San Giovanni – scrive Consoli in un post su Instagram –, mi hai fatta crescere come atleta ma soprattutto come persona. Ti ringrazio perché mi hai dato la possibilità di conoscere delle persone splendide che porterò sempre nel cuore. Sei stata la mia seconda casa".

Intanto l’Omag-MT, che è sempre alle prese col rebus palazzetto, cerca di rinforzare un team protagonista di una splendida cavalcata e ora in attesa di una stagione di A che rappresenta un’assoluta novità. Radiomercato avvicina al club marignanese due atlete giovani e di prospettiva. La prima è Sarah Straube (23 anni sabato prossimo), alzatrice tedesca nel giro della nazionale e ora protagonista nei playoff di Bundesliga con Dresdner. La seconda è la 25enne Sara Panetoni, libero da Cuneo. Il principale nodo irrisolto, in ogni caso, rimane quello dell’impianto di gioco, con la dirigenza marignanese incerta tra la soluzione che porta a Pesaro e quella che conduce a Cesena.