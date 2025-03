Claudia Consoli ripercorre le tappe di una stagione memorabile. "Il segreto? La forza del gruppo»

Un percorso trionfale, iniziato a ottobre, e durato per sei mesi. La centrale Claudia Consoli ripercorre alcune tappe fondamentali di una stagione da incorniciare per la Omag Mt San Giovanni: "Alla quarta giornata vincere per 3-1 a Macerata contro una diretta candidata per la promozione – spiega – ci ha fatto capire che potevamo giocarcela con tutti, la conferma poi è arrivata con le vittorie di Brescia e Messina, sempre fuori casa. Poi i tanti successi da tre punti hanno unito ulteriormente un gruppo davvero fantastico. Il gruppo è stata la nostra forza".

A gennaio poi la Coppa Italia A2 ha confermato la svolta definitiva della squadra. La vittoria in finale a Bologna il 9 febbraio contro l’Itas Trentino ha fatto intuire che la stagione poteva davvero essere trionfale. "I momenti più difficili? Forse le sconfitte a Lecco e a Costa Volpino dove solo stress fisico e stanchezza mentale ci hanno frenato. Ma poi non abbiamo più conosciuto pause ed anche la sconfitta in casa con Brescia non è stata poi così negativa. In Pool Promozione le 9 vittorie consecutive ci hanno dato la spinta definitiva per crederci fino in fondo, ed eccoci qua a festeggiare la promozione in serie A1".

lu. pi.