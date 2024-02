Coach Alberti si fida della sua Fcredil: "Pausa utile, così la squadra è cresciuta"

La pausa è finita, per la Vtb è tempo di tornare in campo per proseguire la lunga volata salvezza. Corre la penultima giornata della Pool Salvezza del campionato di A2 femminile di volley e la Fcredil sarà chiamata a scendere in campo, nell’anticipo, in casa del Narconon Volley Melendugno, in quel di Lecce. Squadra e staff tecnico sono partiti ieri alla volta del Salento, dove oggi alle 16 affronteranno una sfida fondamentale, nonché la seconda trasferta consecutiva dopo quella di Lecco, persa al tiebreak.

Bologna è quinta, prima delle squadre salve, con tre punti di margine su Soverato e Olbia e uno da recuperare proprio sull’avversaria di giornata Melendugno: ha la possibilità di scalare la classifica e fare un passo importante verso la salvezza, Bologna, che in caso di sconfitta rischierebbe di essere riassorbita da Soverato e Olbia, che hanno la ghiotta occasione di giocare con squadre molto vicine alla retrocessione e conoscendo il risultato di Fiore e compagne. Sarà l’ennesimo bivio della stagione, per la Fcredil, che intende trovare continuità dopo le dimissioni di coach Zappaterra e la presa in carico della squadra da parte del direttore tecnico Gianluca Alberti, con il quale le rossoblù hanno ottenuta una vittoria e una sconfitta, entrambe al tiebreak, andando a punti nelle ultime due giornate.

"Stiamo bene, siamo al completo e consapevoli dell’importanza del match. Abbiamo sfruttato la pausa per allenarci e farlo bene, con intensità e qualità. Ci stiamo allenando sapendo di dover diminuire gli alti e bassi e che dobbiamo aumentare il nostro livello e il tempo in cui ci esprimiamo bene. Questa Pool Salvezza si sta confermando equilibratissima, ogni punto è prezioso ed è fondamentale avere l’atteggiamento di chi ha fame e vuole strappare punti sempre, come abbiamo fatto nelle ultime uscite", racconta il tecnico Alberti.

Melendugno oggi, Olbia il prossimo weekend: appuntamenti che diranno quanto dovrà soffrire la Fcredil per tenersi stretta l’A2.

Le altre gare: Lecco-Millenium Brescia, Costa Volpino-Soverato, Olbia-Altafratte Padova, Offanengo-Pescara.

La classifica: Millenium Brescia 35; Offanengo 30; Lecco 24; Melendugno 23; Vtb Fcredil Bologna 22; Soverato, Olbia 19; Costa Volpino 14; Altafratte Padova 13; Pescara 1.