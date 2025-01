Coach Giuliani. "Ecco il terzo indizio... siamo da seconda fascia»

Una squadra che deve rassegnarsi a lottare per le posizioni di rincalzo. Giuliani (foto) riassume così l’esito della sfida a Verona e una stagione sin qui molto avara di gioie: "Avete presente quando uno studente studia tantissimo e poi davanti al professore fa scena muta? – racconta Giuliani – Ecco, i miei ragazzi li ho visti così. E ormai abbiamo tre indizi, tre partite: la prima è stata quella contro Cisterna, la partita in casa che poteva darci il la per proiettarci nella parte medio-alta della classifica, poi in casa con Milano è stata la stessa storia e oggi (ieri, ndr) con Verona la stessa storia. Tre indizi a questo punto fanno una prova: evidentemente non siamo fatti per stare nella parte medio-alta di classifica, siamo fatti per annaspare nelle posizioni di seconda fascia. Abbiamo fallito tre esami, non tanto da un punto di vista tecnico ma sotto altri punti di vista". Il tecnico non pensava di ritrovarsi in questa situazione: "No, non mi aspettavo una prestazione così. I ragazzi conoscevano l’importanza della partita, il problema è stata la reazione a questo tipo di partita, la stessa che abbiamo avuto nelle altre gare. Dobbiamo ragionare su questo tema più che su altri che pure non mi son piaciuti come l’aggressività in battuta o il muro o l’attacco". Un focus sulla battuta mai su Keita ("ne abbiamo parlato spesso durante i time out) poi Giuliani diventa lapidario sul prossimo futuro: "Dare un senso alla stagione? Lavorando, rimanendo sul pezzo".

In conferenza stampa anche un Radostin Stoytchev soddisfatto ma anche sorpreso: "A volte capitano partite così, in cui il match vira a senso unico – racconta il tecnico bulgaro – e oggi è andata così per noi".

a.t.