Codyeco Lupi cerca riscatto a Grosseto dopo la sconfitta in Coppa Italia

Dopo la sconfitta con i salentini del Galatone, in finale di Coppa Italia, la Codyeco Lupi si rituffa in campionato. Arriva il turno infrasettimanale odierno con i santacrocesi impegnati nella difficoltosa trasferta di Grosseto. Inizio alle 21 per dimenticare soprattutto il finale dell’ultimo set in quel di Fasano dove – a detta dei Lupi – due decisioni arbitrali hanno inciso sul risultato finale. La Coppa è così andata ai leccesi i quali, hanno contato pure sul fattore campo, cosa non da poco. Ora ai Lupi resta solo il campionato dopo che uno degli obiettivi se n’è andato con tanto rammarico ed una certa dose di rabbia. Per centrare i play-off per la promozione in A3 serve uno dei primi due posti. La classifica è incoraggiante ma a Grosseto, per tenere il passo di Camaiore e Sassuolo, sarà indispensabile vincere, possibilmente col massimo punteggio. Sulla Codyeco c’è una certa pressione, così come sulle dirette rivali.

Il Gruppo Lupi Pontedera (nella Frosini) sarà a Cecina alle 21 contro i rossoblù. E’ una sfida all’ultimo punto per la salvezza. I pontederesi conducono sui tirrenici (29-28), ma dovranno riposare alla penultima. Se Cecina vince, può nutrire qualche speranza, pur disponendo un calendario complicato. In caso di successo, il Gruppo Lupi può allungare ancora, dando continuità alle ultime due convincenti vittorie con Spezia e Sestese, rafforzando ancor più il morale in vista degli ultimi impegni. "Quello di Cecina è uno scontro diretto – dicono i pontederesi – e, dopo le ultime partite che hanno fruttato 6 punti, daremo il massimo a Cecina". La Toscana Garden Arno riparte con la trasferta del PalaMattioli fiorentino contro il Firenze Volley, alle 21. I castelfranchesi vanno nel capoluogo dopo aver sconfitto, il fanalino di coda Inzani Parma per 3-1. "Dopo questo incontro – i biancoverdi – che si è rivelato più complicato del previsto, ci siamo ricaricati durante la pausa pasquale. Siamo ottavi in classifica ed affronteremo le ultime quattro gare cercando di migliorare ancor più la nostra classifica".

Marco Lepri