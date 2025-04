Codyeco Lupi trionfa a Reggio Emilia: sesta vittoria consecutiva

Vittoria (scontata) come da pronostico, quella della Codyeco Lupi a Reggio Emilia nell’impianto dei VV.F. Marconi. La capolista si colloca a quota 55, insieme al Camaiore, vittorioso per 3-0 sulla Spezzanese. A due punti di distanza c’è il Sassuolo (53), maramaldo a Sesto Fiorentino, dove si è imposto per 3-0. In coda gran colpo del Gruppo Lupi alla Spezia con una perentoria e convincente vittoria per 3-1 che tiene in corsa i pontederesi per la salvezza. Questi i parziali: 14-25; 25-19; 23-25; 20-25. I biancocelesti di Simone Buti e Fabio Innocenti (26 punti) vedono avvicinarsi il Cecina (28), che prevale per 3-2 in casa sul Cus Genova. Quando mancano cinque turni alla fine della stagione regolare, tutto resta aperto per le prime due piazze, mentre i biancocelesti del Gruppo Lupi – che riposeranno alla penultima – tornano in corsa con un colpo d’ala proprio al momento opportuno. Sabato prossimo il Gruppo Lupi affronterà in casa la Sestese per un match da vincere assolutamente. Ottenere i tre punti è indispensabile, confidando nel Sassuolo che ospita il Cecina. Ora servono conferme. Nell’ultimo turno ha riposato la Toscana Garden Arno, attestata al non posto (38 punti) con la possibilità di tornare subito al successo sabato prossimo in casa con la maglia nera Inzani Parma. Al PalaParenti andrà invece in scena il big-match fra la Codyeco Lupi e il Camaiore, per decretare il nome della compagine che darà vita alla fuga per la vittoria. A Reggio Emilia i santacrocesi hanno lasciato un set, in una partita contraddistinta da questi parziali: 15-25; 18-25; 25-21; 19-25. Nelle file emiliane si è segnalato l’opposto Magnani con 24 punti. Tra i conciari ancora in evidenza Colli (21), seguito dai centrali Simoni e Caproni con 14 punti ciascuno. Così gli altri: Da Prato 9, Pahor 7, Mignano 5 con Bini libero. Per i conciari è giunta la sesta vittoria consecutiva, con una condotta di gara all’altezza, nel primo e nel quarto set. Negli altri due ci sono stati dei rallentamenti, per la troppa sicurezza nel successo, senza penare poi più di tanto. Se nella seconda frazione, tutto è filato liscio, non così è stato nella terza, andata con merito ai pompieri reggiani.

Marco Lepri