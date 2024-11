Colombiera fa bottino pieno nel derby. Il Vdm dei giovani sconfitto a testa alta

Il Volley Colombiera festeggia la vittoria nel derby contro il Vdm La Spezia Steel, con 3-1 come risultato finale. "Nei primi due set abbiamo giocato una buona pallavolo – commenta coach Carli – poi abbiamo subito il ritorno degli avversari, ma nel quarto parziale, anche se con fatica, abbiamo chiuso la partita a nostro favore. Ora speriamo di trovare un po’ di continuità".

Dall’altra parte della rete è scesa in campo una Vdm molto giovane, formato under17/19, allestito in prospettiva futura. "Contro una squadra esperta come il Colombiera – spiega coach Pala – nei primi due set il match è stato senza storia. Poi la nostra reazione ha portato ad aggiudicarci la terza frazione e a giocarci la quarta vittoria punto a punto fino al 18 pari, prima di cedere 18-25. Sono molto contento perché i ragazzi stanno crescendo e migliorando".

Ilaria Gallione

Nella foto: la formazione del Colombiera