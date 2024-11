Colombiera fa suo un derby da brividi. Santo Stefano si arrende al tie break

Grande rimonta del Volley Colombiera che al tie-break s’è aggiudicato il successo nel derby con le forti padrone di casa del del Volley Santo Stefano Magra. "Le mie ragazze – commenta coach Carli – hanno mostrato carattere, nonostante le difficoltà nei primi due set, in un ambiente molto caldo. Da evidenziare lo spettacolo offerto da entrambe le squadre che si sono affrontate a viso aperto con ottimi gesti tecnici ed organizzazione di gioco.

Vincere il derby in questo modo ci deve dare ancora più carica e consapevolezza per affrontare al meglio le prossime tre gare prima della pausa natalizia". Buona anche la prova delle ragazze di coach Ferraro che si sono arrese solamente al quinto set al termine una gara emozionante come dimostrano i parziali di gioco.

Ilaria Gallione

Nella foto: la squara del Volley Colombiera