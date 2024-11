Colombiera, il derby è tuo. Ceparana cede al tie break

Pallavolo Futura

2

Volley Colombiera

3

(21-25; 18-25; 25-12; 25-12; 13-15)

PALLAVOLO FUTURA CEPARANA: Adesso, Bandiera, Baldassini, Catena, Cutulo, Franceschini, Fregoso, Lambruschi, Mangora, Steni libero. All. Senesi.

VOLLEY COLOMBIERA: Castagna, Cecchieri, Masinelli, Morselli, Pellegrini, Pucci, Raineri, Roffo, Sinagra, Vatteroni, libero Tosi, liberi Capone e Leone. All. Carli

Arbitro: Sabato

CEPARANA – Due punti d’oro per il Volley Colombiera batte al tie-break nel derby la Futura. "Abbiamo recuperato qualche giocatore – spiega coach Carli – e soprattutto nei primi due set disputato una buona gara. Poi Pellegrini si è infortunato e abbiamo perso terzo e quarto parziale. Al tie-break, pur giocando punto su punto, siamo riusciti a chiudere sul 2-3". In casa Ceparana coach Senesi fa il punto sulla sconfitta: "Andamento simile alla partita precedente. Nei primi due set noi male in attacco, mentre nella terza e quarta frazione di gara, giocando palla a terra, notevolmente migliorati, imponendoci 25-12. Il tie-break è sempre una lotteria, abbiamo commesso qualche errore di troppo". Risultati. Cus- Santa Sabina 3-2, Lavagna-Rapallo 1-3, Chiavari-Vdm Spezia mercoledì 13. Classifica: Cus 5, Rapallo e Acli 4, Vdm 3, Villaggio e Colombiera 2, Futura 1, Admo 0.

Ilaria Gallione