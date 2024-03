Colombiera torna alla vittoria: "Ma la salvezza è lontana"

Colombiera

3

Imperia

1

(25-22; 21-25; 26-24; 25-19)

VOLLEY COLOMBIERA SARZANA PROJECT: Carli, Castagna, Franceschini, Masinelli, Capone, Cecchieri, Iacopini, Morselli, Pellegrini, Pieraccioli, Raineri, Roffo, Sinagra, Tosi, libero Ruggeri. All. Carli C., vice Carli E..

IMPERIA VOLLEY: Balbis, Barla, Carrera, Muscatiello, Pezzuti, Roggero, Tomatis, Trucco, libero Capelli. All. Gugliotta.

Arbitri: Portaccio e Barcellone

AMEGLIA – Il Volley Colombiera torna a vincere in casa nel match contro l’ultima in classifica Volley Imperia, in una gara equilibrata che si è conclusa con parziali molto alti. Sarzanesi avanti nel primo set, nel secondo gli ospiti si riorganizzano e vincono salvo poi cedere alla distanza alla maggior precisione della squadra allenata da Carli. Molto gradita nelle file del Colombiera la presenza sulle tribune di Giovanni Scinicariello, ex giallonero protagonista della promozione in serie C. Ma la vittoria non scatena entusiasmi in casa Colombiera, vista la posizione in classifica.

"Con il passare delle gare – sottolinea coach Carli – diventa sempre più difficile raggiungere la salvezza".

Risultati C maschile: Admo Lavagna-Sabazia 3-0, Albisola-Colombo 3-0, Cus-Vbc Savona 3-1, Chiavari-Finale 3-2. Classifica: Cus 44, Albisola 37, Finale 34, Admo 32, Vbc Savona 31, Sant’Antonio 21, Colombo e Sabazia 19, Chiavari 10, Volley Colombiera 8, Imperia 0.

Ilaria Gallione