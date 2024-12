Colpo grosso Conad. A Porto Viro è blitz

PORTO VIRO

2

CONAD

3

DELTA GROUP PORTO VIRO: Ballan ne, Arguelles 13, Magliano, Ferreira 19, Ghirardo, Lamprecht (L), Sperandio 4, Innocenzi 4, Bellia 1, Andreopoulos 15, Morgese (L), Eccher 9, Chiloiro 2, Santambrogio 2. All. Morato.

CONAD REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini ne, Gottardo 12, Porro 4, Guerrini 18, Stabrawa 16, De Angelis (L), Barone 5, Bonola ne, Ades ne, Gasparini, Alberghini ne, Suraci ne, Sighinolfi 12. All. Fanuli.

Arbitri: Selmi e Marconi.

Parziali: 23-25, 25-18, 18-25, 25-23, 9-15.

Colpo grosso della Conad (12), che passa a sorpresa al tie-break a Porto Viro (18), trovando nel finale lo spunto per superare una formazione che, in casa, aveva perso una sola volta in 5 match, lasciando 4 soli set alle rivali. Stavolta i veneti degli ex Morgese e Santambrogio ne cedono 3 in una volta sola, contro una squadra affamata e desiderosa di mettere alle spalle lo stop di Pineto. Sugli scudi Guerrini, autore di 18 punti con il 65% in ricezione e ben 3 muri.

Gli ospiti approcciano meglio il match e, sul +4, costringono al time out la panchina veneta; Stabrawa è un fattore in attacco e, dopo un servizio out di Porro che annulla il primo set point reggiano, è un muro del polacco a valere il 23-25 che manda le due squadre al cambio campo. Nel secondo parziale Porto Viro allunga nel finale e si porta sul 24-17 con un muro di Eccher su Guerrini, poi è un mani-out di Arguelles a ristabilire la parità. Reggio ritrova il bandolo della matassa nel terzo parziale, prima di esser superata sul 16-15 dall’attacco in parallela di Ferreira: a quel punto, però, l’inerzia cambia e gli ospiti dominano la scena, chiudendo sul 18-25. I padroni di casa riescono a portare la contesa al quinto set aggiudicandosi in volata il quarto parziale (25-23), ma nulla possono nel tie-break, dove Stabrawa mura un avversario per il 6-11 e Guerrini chiude i conti con due attacchi per il 9-15 finale.

Così Fabio Fanuli a fine gara: "Contro squadre attrezzate come Porto Viro e in palazzetti come questi bisogna dimostrare di essere ben organizzati in campo e noi lo abbiamo fatto. La strada è quella giusta, continuiamo a lavorare in questo modo, ma intanto godiamoci questo successo".

Prossimo impegno domenica in casa con Palmi.