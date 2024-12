Conad in cerca di riscatto contro Delta Group Porto Viro: sfida cruciale per la salvezza

Seconda trasferta consecutiva per la Conad (10), che alle 16 va in cerca di riscatto sul campo della Delta Group Porto Viro (17). Contro un avversario storicamente ostico (in 8 precedenti sono arrivate ben 6 sconfitte) gli uomini di Fanuli vogliono mettere alle spalle lo stop in 4 set di Pineto, provando inoltre a migliorare l’attuale penultimo posto in graduatoria.

È l’opposto Andrea Gasparini, in maglia veneta nel 2021/22, ad introdurre la trasferta: "Nella gara di Pineto ci siamo fatti scappare di mano una partita in cui potevamo portare a casa dei punti importanti in ottica salvezza, ma stiamo lavorando bene e dobbiamo essere bravi a riportare tutto questo lavoro in campo. Porto Viro? Arrivano da un kappao ma sono in un’ottima posizione in classifica, dobbiamo essere lucidi perché hanno un pubblico caloroso e non è facile giocare nel loro impianto".

Tra gli avversari c’è il grande ex Davide Morgese (foto), che in curriculum ha 8 stagioni con la maglia della Conad. "Reggio ha diversi atleti esperti e tanti giovani promettenti, è normale abbiano alti e bassi, come peraltro capita a noi. Nell’ultimo periodo hanno trovato continuità, sbagliano poco: non possiamo prenderli sottogamba".

Un altro ex è il palleggiatore Santambrogio, schierato in diagonale con il cubano di passaporto italiano Arguelles; al centro giocano Sperandio ed Eccher, mentre le bande sono il greco Andreopulos e il brasiliano Pedro. Porto Viro, in casa, è 4-1, con 4 soli set concessi alle avversarie; dirigono l’incontro Selmi e Marconi.