Conad, spareggio a Ortona. Marks: "Ce la facciamo"

Dentro o fuori. Se la Conad (22) vuole centrare la salvezza, non può esimersi dalla vittoria nella penultima giornata di Serie A2: alle 18 i giallorossi sono di scena in Abruzzo sul campo del fanalino Sieco Service Ortona (17) e devono interrompere una striscia di 4 sconfitte consecutive senza set conquistati che li hanno portati ad un passo dalla retrocessione. Non va meglio ai padroni di casa, che con 5 lunghezze da recuperare in 2 match, seppur con due scontri diretti davanti, sembrano ormai condannati.

La situazione. In A3 retrocedono le ultime due del campionato e, detto di Ortona, la Conad divide la penultima piazza con Castellana Grotte, che alle 16 gioca in trasferta a Ravenna, e Aversa, che alle 19 gioca il posticipo esterno sul campo di Brescia. Gli uomini di Fanuli, tuttavia, sono sfavoriti in caso di arrivo a 3, perché hanno conquistato meno vittorie rispetto alle avversarie. Christoph Marks, opposto giallorosso, spiega le sensazioni pre match: "L’imperativo è vincere. Andremo lì per fare bene e per salvare questa stagione, questo è l’unico obiettivo. Sicuramente ci sarà un grande calore da parte del pubblico di casa, lo so perché ho giocato li due anni. Sarà difficile, però secondo me ce la possiamo fare". Anche Nicola Sesto, centrale e capitano della Conad, ha trascorsi in Abruzzo: "Abbiamo due partite molto importanti da giocare, dove possiamo salvare il salvabile. Ce la metteremo tutta per farlo. Cosa ci porteremo ad Ortona? La consapevolezza che possiamo fare una buona partita, ripartendo da questa settimana di allenamento dove abbiamo lavorato abbastanza bene, ma che conta poi poco se non riusciamo a mettere in campo un gioco ben organizzato domenica. Ci servirà una grande dose di cinismo e di concretezza per giocarci le ultime chance per rimanere in serie A2".

L’avversario. Stagione molto complessa quella di Ortona, che ha vinto solo 4 volte su 24 incontri disputati ed è la formazione che ha vinto meno set (29) e ne ha persi di più (64). Nel roster a disposizione di coach Lanci non mancano gli ex: su tutti l’opposto Cantagalli, nell’ultimo biennio a Reggio, che non si lasciò benissimo con la Conad dopo la scorsa stagione; un altro atleta con trascorsi reggiani è l’esperto Bertoli, classe 1998, che militò nella nostra città nel 2014/15. Trascorsi illustri per Leo Marshall, classe 1979, 9 stagioni nella massima serie oltre a svariate esperienze in Europa; in regia c’è il bulgaro Dimitrov, mentre al centro Patriarca e Fabi, un altro ex. Dirigono l’incontro Grassia e Salvati, all’andata la Conad perse 3-0 in casa, collezionando la terza sconfitta di fila.