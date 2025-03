"Consani" in campo con la Robur Massa. Si gioca oggi alle 21 al "PalAzzurri"

Dopo il rinvio della scorsa giornata a causa del maltempo che aveva portato la Fipav a sospendere i tornei regionali, torna in campo la Pallavolo Grosseto "Luca Consani". Oggi alle 21 la formazione femminile allenata da Rossano Rossi ospita al PalaAzzurri la Robur Massa per la ventunesima giornata di serie D femminile.

Altro ostacolo per le giovani ragazze grossetane, formazione di under 16 ancora alla ricerca dei primi punti per la classifica. Sulla carta quella di stasera potrebbe essere una di quelle partite dove le grossetane potrebbero muovere la classifica, visto come la formazione massese è terzultima con 14 punti conquistati finora. Non una formazione molto più forte della Pallavolo Grosseto, ma che comunque ha collezionato 14 punti, contro gli 0 delle maremmane.

La formazione di Rossi è molto giovane ed alla sua prima esperienza in un torneo regionale, una stagione difficile sotto il punto di vista dei risultati ma che servirà a far crescere in fretta il gruppo in vista dei prossimi anni.