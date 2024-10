Consar "Abbiamo l’attitudine al lavoro"

La Consar Ravenna pensa già alla sfida di domenica al PalaBigi di Reggio Emilia, ma l’inizio di stagione, col successo interno 3-0 al debutto contro Fano, diventa un parametro importante nell’economia delle prospettive: "Non è stata una partita spettacolare – ha spiegato coach Antonio Valentini – ma, di fronte, si sono ritrovate due squadre completamente rinnovate, che hanno cambiato molto rispetto allo scorso anno. Sono comunque contento, perché l’approccio della mia squadra è stato importante. In alcune situazioni di gioco, si vede, non siamo ancora rodati. Abbiamo degli obiettivi tecnici da perseguire e rispetto ai quali dobbiamo fare dei passi in avanti. In linea di massima è stata comunque una buona partita". Il tecnico vibonese è sceso anche nel dettaglio: "Siamo andati bene in generale sulle situazioni di contrattacco, situazione in costante crescita sia in allenamento, sia nelle amichevoli. Sono contento, perché, proprio il contrattacco, rispetto alla fase di ‘cambio palla’, è un termometro importante, soprattutto all’inizio, poiché è una situazione più complicata da gestire". Contro Fano, la Consar ha evidenziato una buona progressione di crescita: "È vero – ha proseguito Valentini – ad esempio, il 3° set è andato meglio del primo. Nel 1° siamo stati un po’ imprecisi nella correlazione muro-difesa. Nel 3° set invece siamo stati più pronti. Sapevamo che loro avevano un opposto di esperienza, che non fa tanti errori. Abbiamo vinto e siamo contenti, ma dobbiamo fare ancora tanto. La squadra è giovane e ha grande attitudine al lavoro e questa è un’ottima base di partenza". Dopo tanti anni da vice, anche su panchine importanti come Perugia e Piacenza, il tecnico della Consar ha bagnato coi 3 punti il debutto da ‘capo allenatore’: "Emotivamente, all’inizio, ho avvertito qualcosa. Credo sia normale. D’altronde, giocare al Pala de André non è mai banale. L’ho già detto in altre circostanze, entrando in questo impianto, si capisce cos’è la storia della pallavolo. Sono ‘malato’ di pallavolo e sono cresciuto a pane e pallavolo, quindi so cosa dico. Questo luogo suscita senso di responsabilità a tutti i livelli".

Valentini ha quindi parlato dei singoli, partendo dallo schiacciatore svedese Ekstrand, che ha schiacciato col 54% e ricevuto col 35% di positive: "Ha fatto una buona partita in attacco. Sul fondamentale della ricezione ci stiamo lavorando tanto. Si vede che ci sono dei gap da colmare soprattutto sulla battuta in salto. I due centrali Copelli e Canella sono determinanti per il nostro gioco. Russo ha fatto una buona partita, giocando con lucidità e tanto agonismo, oltre ad aver fatto 3 muri".