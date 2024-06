Consar, c’è Pascucci. Sarà il secondo libero

Figlio e nipote d’arte. Giovanni Pascucci, schiacciatore ventenne cervese, è il nuovo libero della Consar Ravenna. Sarà il vice di capitan Riccardo Goi, dal quale apprenderà i segreti del nuovo ruolo. C’è anche un po’ di suggestione nel rivedere un Pascucci in maglia ravennate, 30 anni dopo l’ultima apparizione dello zio Stefano – per tutti ‘Scoz’ – con l’allora Edilcuoghi (‘94-95), ma in precedenza protagonista per 8 anni della grande parabola del Porto Ravenna di Brusi e Ricci, dalla A2 allo scudetto del 1991 da centrale titolare in diagonale con Gardini. Per Giovanni, comunque, il volley è sempre stato un argomento molto ‘casalingo’.

Papà Paolino ha giocato in A2 a Cervia e Ferrara, mamma Costanza Esposto ha giocato in B a Ravenna e Cesena, così come l’altro zio, Max Esposto, che ha giocato in A2 a Cervia. Giovanni Pascucci, 2 anni fa in B a San Mauro Pascoli, vanta già un buon curriculum giovanile, grazie ai 2 titoli nazionali vinti con la Consar, ovvero Lo scudetto U19 dell’anno scorso e la Junior League di due settimane fa. Nel mezzo, una stagione – benché un po’ travagliata – in A3 a Marcianise, con 44 punti all’attivo, con 5 ace e 5 muri, per cominciare a respirare il clima e il contesto dei ‘grandi’ e del volley professionistico: "Sono molto contento – ha commentato – di tornare a casa, nella squadra che ho sempre tenuto nel cuore e nella quale ho mosso tutti i miei primi passi. Col gruppo della ‘prima squadra’ mi è anche capitato di sostenere qualche allenamento. La stagione a Marcianise non si è conclusa nel migliore dei modi, sia perché ho dovuto saltare per infortunio gli ultimi due mesi, sia perché, alla fine, siamo retrocessi. Però è stata un’esperienza che mi è servita tantissimo per farmi crescere dal punto di vista tecnico e umano. Poi c’è la rabbia per quell’infortunio patito alla caviglia sinistra, proprio il giorno della partenza per Bologna per le finali di Junior League. Non ho potuto dare il mio contributo, ma è stato bello vivere con il gruppo quella splendida esperienza". A Ravenna lo attende dunque un’importante svolta tecnica, visto che, nel roster guidato da coach Antonio Valentini, Pascucci jr ricoprirà il ruolo di secondo libero.

"È un ruolo che mi ha sempre affascinato e intrigato, che ho provato anche durante un allenamento con la prima squadra. Attaccare e fare punto ovviamente è bello, ma non nego che mi piace molto l’aspetto tecnico della difesa, la ricezione poi l’ho sempre fatta, per cui accetto volentieri questo ruolo: sarà molto stimolante". In attesa di tuffarsi nella nuova stagione, Pascucci jr dividerà l’estate tra gli studi per il corso di ingegneria industriale dei veicoli ibridi ed elettrici dell’università telematica eCampus e il lavoro stagionale in un camping a Milano Marittima, senza disdegnare gli allenamenti e qualche partita di beach, per arrivare già rodato all’inizio degli allenamenti.