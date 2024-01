Consar Contro Cuneo rientra Mengozzi

Sale la tensione per lo scontro al vertice di domani. Consar Ravenna e Cuneo, ovvero quarta contro terza, si troveranno di fronte per una sfida dagli altissimi contenuti. L’appuntamento è, alle 18, al Pala de André, per quello che è a tutti gli effetti il big match della seconda giornata di ritorno del campionato di A2. I giallorossi, che per l’occasione recuperano il centrale Mengozzi, si troveranno di fronte una delle candidate alla promozione. A sostenere la formazione di coach Marco Bonitta è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Il club del presidente Rossi, ha infatti predisposto una serie di iniziative per avvicinare ancora di più le squadre del proprio settore giovanile e le realtà del mondo pallavolistico cittadino. Le iniziative promozionali organizzate per il match di domenica saranno anche un modo per festeggiare il nuovo anno 2024 nel segno della grande pallavolo, degnamente rappresentata da due città – Ravenna e Cuneo, appunto – che vantano una bacheca ricca di trofei e una florida tradizione giovanile. Per le società pallavolistiche della città e del consorzio Romagna in Volley, il Porto Robur Costa 2030 ha previsto l’ingresso gratuito per tutti i propri atleti e un biglietto a prezzo scontato (5 euro) per i loro familiari.

Domani, la biglietteria del Pala de Andrè (tagliandi a 25 e 16 euro) sarà aperta dalle 16.30. Nel frattempo, le formazioni U19 e U17 della Consar Ravenna hanno partecipato nel modenese all’edizione n.14 della ‘Moma winter cup’, torneo internazionale con 188 squadre al via. L’U19 ha terminato al 6° posto, mentre l’U17 si è fermata all’11°. La squadra dei più grandi, affidata a Francesco Mollo, dopo il 3° posto nel girone di qualificazione e la vittoria negli ottavi contro Cuneo, ha perso la sfida nei quarti contro l’Anderlini Modena, patendo l’infortunio dell’alzatore Candito. Questa la rosa: Samuele Candito, Mattia Falzaresi, Leonardo Capiozzo, Nicolas Ciaroni, Leonardo Chiella, Bernardo Natali, Lorenzo Menichini, Robert Chirila, Lorenzo Pollini, Samuele Baldoni, Lorenzo Rossetti, Mattia Roselli, Filippo Giovagnoli, Federico Cottignoli. L’U17 ha invece terminato all’11° posto. Seconda nel girone di qualificazione, la squadra di Baroni e Rossi ha perso il match degli ottavi contro Cuneo e poi ha sconfitto 2-0 Migliarino. Nelle finali dal 9° al 12°, i baby giallorossi hanno perso 0-2 con Saronno e vinto 2-1 con Marino. Questa la rosa: Ivan Santellocco, Edoardo Maiani, Lorenzo Baravelli, Matteo Buchynskyy, Tommaso Marchi, Gilberto Tassani, Nicola Savoia, Nicolas Bernardi, Riccardo Giunchi, Simone Fabbri, Marco Buchynskyy, Giacomo Burattoni, Alessandro Palazzi, Lorenzo Marcelli.