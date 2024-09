Consar Dalla sfida con Fano i primi responsi

Consar Ravenna

3

Virtus Fano

1

(25-19, 25-17, 25-20, 19-25)

CONSAR RAVENNA: Tallone 9, Canella 9, Guzzo 10, Ekstrand 10, Copelli 6, Russo; Goi (L1); Selleri, Mirabella, Zlatanov 2, Bertoncello 3, Feri 4, Grottoli 1, Pascucci (L2). All. Valentini.

FANO: Roberti 12, Acuti 4, Compagnoni 5, Klobucar 4, Mengozzi 11, Coscione 3; Raffa (L1); Merlo 8, Maddaloni 1, Raffa (L2), Coccia; ne: Rizzi (L2), Magnanelli, Sorcinelli, Marks. All. Mastrangelo.

Note – Durata set 20’, 24’, 21’, 21’ per un totale di 1h e 26’. Ravenna: bs 24, ace 10, muri 3; Fano: bs 23, ace 7, muri 6.

Dopo il ko di Porto Viro, ieri pomeriggio al PalaMattioli (inagibile il PalaCosta), la Consar Ravenna ha sconfitto Fano 3-1, aggiudicandosi i primi 3 set della contesa. Coach Valentini ha schierato quello che potrebbe essere il sestetto titolare, con Russo in regia, Guzzo opposto; Tallone ed Ekstrand schiacciatori; Copelli e Canella al centro; Goi libero. Fra gli ospiti, coach Mastrangelo ha tenuto a riposo l’opposto titolare Marks. Al posto del bomber tedesco, in diagonale con l’ex Coscione si sono alternati Compagnoni, Coccia e Merlo. Molto bene invece l’ex ravennate Mengozzi, col 90% in attacco e 2 muri all’attivo. A parte l’avvio del set d’apertura (8-7), i primi 3 parziali sono stati a senso unico. Nel 1° e nel 2° set, la Consar aveva già messo al sicuro il risultato sul 21-13. Buone le percentuali dei centrali, in particolare quelle di Canella, che ha piazzato un 8 su 10 in attacco. Il regista Russo ha distribuito in maniera omogenea i palloni, senza sovraccaricare l’opposto Guzzo, che comunque se l’è cavata bene con un 8 su 12 in attacco, oltre a 2 muri.

Buone indicazioni anche dalla ricezione con Tallone in evidenza (87% di positive e 40% di perfette). Nel 4° set ha tenuto banco il turnover, con tutti gli effettivi che sono andati comunque a punto. Dopodomani, sabato 21, la Consar tornerà in campo al PalaCosta, per il ‘ritorno’ contro i polesani del Porto Viro. Mercoledì 25, i giallorossi saliranno a Carpi per affrontare Brescia degli ex Erati, Cavuto e Raffaelli, mentre sabato 28, la prova generale prima dell’esordio in campionato, avverrà a Siena. Domenica 6 ottobre, alle 18, al Pala de André, il sestetto di coach Valentini, ospiterà Fano per la prima giornata del campionato di A2. La prima trasferta sarà invece quella di domenica 13 ottobre, alle 19, a Reggio Emilia.