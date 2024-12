Consar domina Cantù: vittoria netta e punti cruciali per la classifica

È stato un successo netto quello della Consar contro Cantù. Ma è stato anche un successo non banale, soprattutto in una giornata che ha visto di nuovo risultati a sorpresa, come il ko 3-1 di Acicastello a Fano o il ‘suicidio’ casalingo di Porto Viro, 2-3 contro Reggio Emilia: "Parlare a posteriori – ha commentato lo schiacciatore giallorosso Alessio Tallone – è sempre facile, quindi, sì, abbiamo vinto 3-0, controllando il match, ma la partita è stata comunque combattuta. Non siamo stati bellissimi, ma efficaci. Non dimentichiamo che sono 3 punti importantissimi per la nostra classifica. Tre punti che valgono tanto, perché, certe partite, vanno affrontate anche dal punto di vista psicologico".

Quando l’avversario lotta per obiettivi diversi, possono succedere cose impensabili: "Quella contro Cantù rientra proprio in questa casistica. Perdere un set, avrebbe determinato un ‘disegno’ diverso, ovvero avremmo visto un altro match. Dunque, bravi noi a portare a casa il 3-0, mentre, da oggi torneremo, a parlare del gioco, di cosa non ha funzionato e di come rimediare".

È anche vero che la Consar, in tutti i 3 set, è partita fortissimo, lasciando al palo l’avversario: "L’approccio – ha proseguito Tallone – è una di quelle cose su cui abbiamo lavorato tanto e su cui continueremo a lavorare, perché è uno degli aspetti che si possono gestire. Con Cantù siamo effettivamente partiti bene. È la seconda vota di fila in casa che partiamo forte. Era successo anche la settimana precedente contro Cuneo. Questo dettaglio ci va riconosciuto. Abbiamo fatto un buon ‘lavoro’. Approcciare in maniera così significativa, ci ha aiutato anche a livello psicologico nei confronti dei nostri avversari. Dopo le prime giornate, adesso deve diventare la nostra forza e siamo sulla buona strada".

Sabato la Consar, terza della classe, scenderà a Catania per affrontare Acicastello, attardata al 6° posto, ma candidata n.1 alla promozione: "La serie A2 di oggi è livellata verso l’alto, quindi sarà l’ennesima squadra forte che andremo ad affrontare. Il roster dei nostri avversari parla chiaro. Sarà un match da affrontare con grande umiltà, convinti dei nostri mezzi, con un filo di leggerezza in più e sono convinto che ce la giocheremo".

Il -2 dalla vetta fa sognare una Consar che, non dimentichiamolo, lo scorso anno arrivò a gara3 della semifinale playoff ed è dunque abituata a lottare per traguardi importanti: "È sempre bello – ha concluso Tallone – parlare delle prime posizioni. Come la viviamo? Ci ‘tocca’ poco, perché il nostro focus è sul lavoro. Vincere aiuta a vincere, e aiuta anche a lavorare con una certa serenità mentale, soprattutto in un gruppo giovane come il nostro. Tireremo una riga alla fine del girone di andata, poi ripartiremo".