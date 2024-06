Consar, ecco Guzzo. Sarà il nuovo opposto

È Tommaso Guzzo il nuovo opposto della Consar Ravenna per il prossimo campionato di A2. Classe 2002, patavino di Monselice, Guzzo arriva da Padova, dove si è affacciato da comprimario ai massimi livelli del volley italiano, entrando nel roster della prima squadra fin dal 2020. Cresciuto progressivamente dal punto di vista tecnico, nelle ultime due stagioni si è ritagliato un piccolo spazio con diversi ingressi e qualche punto (27 quest’anno e 29 l’anno precedente, con il best score firmato nel 2-3 casalingo contro Verona all’ottava di ritorno con 11 palloni messi a terra). Questa esperienza gli tornerà utile a Ravenna, nella categoria inferiore, dove l’aspetta quella maglia da titolare che è stata di Bovolenta, passato in Superlega a Piacenza e attuale protagonista in nazionale.

A proposito di azzurro, Guzzo è stato tra i prospetti più interessanti nel giro della nazionale Juniores, ma, nella stagione passata, è stato convocato anche nel gruppo della seniores. Entusiasmo, motivazioni e voglia di crescere sono i tratti distintivi che animano il ventiduenne opposto veneto: "Mi appresto a vivere la mia prima esperienza fuori casa – ha spiegato – e sono molto contento di giocare in una piazza come Ravenna, che ha una grandissima e bellissima storia alle spalle. Ho avuto la possibilità di conoscere lo staff tecnico e di fare un giro per la città. Mi è parsa da subito molto bella. La società, per come si è presentata, mi ha dato prova di grande serietà e di avere idee molto chiare sugli obiettivi. Per me sarà sicuramente un’annata importante. L’esperienza fuori casa mi aiuterà a crescere. L’appartenenza a una squadra che sarà molto competitiva, mi dà grandi stimoli".

Guzzo ha avuto anche feedback positivi da ex giallorossi: "Fusaro e Stefani, che hanno giocato a Ravenna prima di me, mi hanno incoraggiato e dato preziosi consigli, parlandomi benissimo di Ravenna. E, quando pareri di questi tipo ti arrivano da compagni di squadra e amici, non si può che essere contenti della scelta fatta". In attesa dello schiacciatore Zlatanov jr e del regista Selleri, questi sono i 9 giocatori ufficializzati dalla Consar: l’alzatore Russo; i centrali Canella, Copelli e Grottoli; gli schiacciatori Ekstrand, Feri e Tallone; il libero e capitano Goi.