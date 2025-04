Emma Villas sfida Brescia in semifinale playoff: inizia la serie al San Filippo

La Emma Villas, dopo il successo in gara 2 contro la Consar Ravenna sette giorni fa, oggi inizia la serie di semifinale contro il Gruppo Consoli Sfrec Brescia, che come i romagnoli avrà il fattore campo a vantaggio. Al centro sportivo San Filippo si inizia alle 17,30. Brescia ha terminato la regular season in seconda posizione, con gli stessi punti conquistati (ma con un peggiore quoziente set) da Prata di Pordenone che è arrivata prima. I lombardi hanno disputato fin qui un ottimo campionato, con 19 vittorie e 7 sconfitte nei 26 match giocati in regular season. Ai quarti di finale dei playoff hanno avuto la meglio in due gare di Catania. In gara2 la Gruppo Consoli Sferc si è imposta in trasferta per tre set a uno, con tre giocatori in doppia cifra: Cavuto con 18 punti, Bisset con 14 e Cominetti con 12. Un avversario di quelli oggettivamente molto forti dunque per Bonami e compagni. "Veniamo da una bellissima serie contro Ravenna – ha detto il secondo libero della formazione di Graziosi, Martin Coser – nella quale militano anche alcuni nostri ex compagni per cui c’era un sapore speciale. Siamo stati molto bravi ed il merito è del bel lavoro che stiamo facendo ultimamente. Siamo alla seconda semifinale di fila e siamo davvero felici". Poi su Brescia. "I playoff sono un campionato a parte e tutto si resetta. Brescia ha ottimi giocatori ed esperienza come ha ampiamente dimostrato in regular season. Questo ci deve dare ulteriore motivazione per provare a batterli sapendo che hanno fatto gli stessi punti della prima. Conosciamo la loro forza ma dobbiamo pensare a noi stessi e a confermare l’ottimo momento che viviamo. Ci siamo allenati molto bene e siamo pronti. Il livello del campionato e delle quattro squadre che sono rimaste è molto alto e rispetto allo scorso anno non c’è una vera favorita. Può succedere di tutto – ha concluso Coser - e siamo pronti a giocarci le nostre carte già in gara1".

Gara2 è invece in programma domenica prossima. Fino a oggi sarà possibile per gli abbonati della stagione 2024/25 acquistare il tagliando d’ingresso con una prelazione riservata al prezzo di 10 euro o, in alternativa, il biglietto per il parterre a 25 euro, che permette di vedere la gara da una prospettiva unica, a ridosso del taraflex, oltre che ricevere la sciarpa ufficiale della Emma Villas. La seconda fase di vendita libera dei biglietti verrà attivata da domani: in questa gli abbonati non avranno più la possibilità di accedere alla scontistica riservata, ma solo di acquistare al prezzo intero (15 euro il ticket, 10 euro ridotto).

Guido De Leo