Rappresentativa Uisp Empolese-Valdelsa vince il triangolare contro Arezzo e Prato

Seconda gara della prima fase e seconda vittoria per la Rappresentativa Uisp dell’Empolese-Valdelsa, che si aggiudica a punteggio pieno il triangolare con le selezioni di Arezzo e Prato. Dopo aver battuto la prima, la squadra di mister Alano Galligani si è ripetuta con un pirotecnico 4-3 anche contro i pratesi, che a loro volta avevano battuto 1-0 Arezzo. Nella finale del prossimo 8 maggio (campo ancora da definire) saranno Empoli e Prato a contendersi il trofeo regionale 2025.

Avvio sprint della squadra del Comitato di Prato che passa subito in vantaggio con un preciso diagonale di Carrubba, che non lascia scampo a Parrini (Valdorme). Al 28’ arriva però la risposta del team locale con Chesi (Computer Gross), abile a risolvere una mischia in area. A cavallo dell’intervallo, però, Prato allunga fin sul 3-1 grazie a due pregevoli conclusioni dalla distanza di Ghianni al 33’ e Sciannamè al 13’ della ripresa. Poi, però, la selezione pratese resta in dieci per l’espulsione del portiere, reo di aver fermato fallosamente una chiara occasione da gol e gli uomini di Galligani ne approfittano per tornare in parità con due gol nel giro di 120 secondi: prima al 20’ Riccobono (Boccaccio) accorcia le distanza con una parabola velenosa che s’insacca nell’angolo alto e poi al 21’ Boldrini (Usap Poggibonsi) pareggia su assist dal frizzante Farruku (Rosselli). Quando il 3-3 sembra ormai scritto, ecco il definitivo 4-3 empolese a opera dello stesso Farruku con una magistrale punizione dal limite.

Questa la formazione empolese scesa in campo all’impianto Anconella di Firenze: Parrini; Rossetti (41’ Ferrara), Sardelli, Perone (41’ Vasquez), D’Amico (41’ Tronnolone); Chesi, Mona, Riccobono; Farruku; Pino (41’ Masoni), Boldrini.