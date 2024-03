Consar Falardeau non ce la fa, preso Raptis

Col 3-0 corsaro conquistato a Pineto, la Consar Ravenna si è assicurata il 4° posto al termine della regular season. Con questo traguardo, i giallorossi si sono guadagnati l’accesso ai quarti di finale dei playoff dove affronteranno Prata al meglio delle due vittorie su tre. La serie comincerà subito. Gara1 è in calendario per giovedì sera, alle 20, al Pala de André. Per l’occasione, la Consar si presenterà in campo con un volto nuovo, ovvero quello dello schiacciatore ellenico Alexandros Raptis che, nel roster, prende il posto del canadese Falardeau, infortunatosi seriamente al mignolo di una mano. Classe 2000, Raptis, che gravita nel giro della nazionale greca, è cresciuto nell’Olympias Patrasso, poi ha giocato 4 stagioni nel Panathinaikos, con cui ha vinto 2 scudetti, e la scorsa annata ha militato nel Paok Salonicco, aggiudicandosi la Coppa di Grecia e il premio come miglior giocatore della manifestazione. In questa stagione ha giocato nella lega transalpina al Poitiers. È un giocatore, giovane – ha spiegato Bonitta – ma già con una buona dose di esperienza. Al suo primo anno in Francia ha disputato un ottimo campionato, risultando tra i migliori posti 4. Potrà darci una mano, sia dal punto di vista tecnico, che dell’esperienza, oltre al fatto che è già fisicamente e atleticamente pronto, avendo appena finito il campionato".

Il giocatore si aggregherà al suo nuovo gruppo già nella giornata di domani, alla ripresa degli allenamenti, e sarà a disposizione di coach Bonitta per gara1. Gara2 dei quarti si giocherà a Pordenone, a Pasquetta, mentre per l’eventuale gara3 si tornerà sotto la cupola del Pala de André domenica 7 aprile. Consar-Prata è nella parte alta del tabellone; chi passa il turno se la vedrà con Grottazzolina, che accede direttamente alle semifinali per aver vinto la regular season. Il sestetto di Bonitta ha chiuso la stagione regolare con 52 punti, equamente divisi fra andata e ritorno. Il bilancio casalingo parla di 8 vittorie e 5 sconfitte (25 punti); in trasferta invece le vittorie sono 9 e le sconfitte 4 (27 punti). Tre su 7 sono state le vittorie al tiebreak. "Eravamo preparati mentalmente – ha commentato il centrale Filippo Bartolucci – ad incontrare Prata in questi playoff. Sia all’andata che nel match di ritorno, abbiamo combattuto fino al tiebreak, quindi ci aspetta una gara complicata, in cui dovremmo resistere ai momenti di sofferenza, dato che loro sono degli ottimi battitori. Dovremo sfruttare il più possibile i nostri punti forti e cercare di spingere fin dall’inizio. Affrontiamo questa sfida, e i playoff in generale, consci di quello che possiamo fare e pronti alla battaglia che verrà".