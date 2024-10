Consar Il big match vale il primato solitario

Siamo solo al 3° turno, ma è già un match di cartello. Per meriti propri, ma anche per le ambizioni degli avversari. Stasera infatti, la Consar Ravenna ospita Siena nel posticipo di giornata (alle 20, al Pala de André; arbitri Cruccolini e Marotta; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Vbtv) e il livello tecnico si alza parecchio. Tra l’altro, per effetto dei risultati domenicali, e in particolare il ko di Porto Viro a Cuneo, un successo da 3 punti proietterebbe i ravennati in testa alla classifica in solitaria. Ci sarà però da fare i conti con un avversario tostissimo. Il sestetto dell’ex tecnico ravennate Graziosi punta molto del proprio potenziale offensivo sulle bordate dell’opposto Nelli, sceso dalla Superlga dopo aver vinto scudetto e Champions con Trento nelle ultime due stagioni, e capace di firmare qualcosa come 39 punti nel risicato successo al tiebreak dell’ultimo turno a Pineto. L’altro attaccante da doppia cifra è lo schiacciatore Randazzo, sceso anche lui in A2 dopo 13 anni di Superlega. "Nelli – ha spiegato Antonio Valentini, tecnico della Consar – è un giocatore fortissimo, che conosco da tanti anni e che ho anche allenato. È uno di quelli che può fare la differenza, come è successo nella scorsa partita a Pineto, dove è stato impressionante, peraltro imprendibile nelle fasi di cambio palla. Dovremo essere bravi in alcuni momenti ad accettare anche i suoi colpi, però dovremo essere anche consapevoli che andremo ad affrontare una squadra di alto livello, costruita per un obiettivo importante, che è quello di vincere il campionato".

Per la Consar si tratta del primo esame di maturità della stagione: "Siamo ben consapevoli – ha aggiunto coach Valentini – che ci sarà bisogno di disputare una partita brillante, di avere il giusto approccio e di essere bravi tecnicamente, perché, dall’altra parte della rete, troveremo avversari che hanno ottime qualità tecniche. Sono fiducioso, perché anche questa settimana abbiamo condotto buone sedute di allenamento e abbiamo continuato a rodare e perfezionare il nostro sistema di gioco".

Siena, che l’anno scorso è stata finalista dei playoff e che al De André sudò fino al tiebreak, gioca col francese Nevot in regia, schierato in diagonale con Nelli; Randazzo e Cattaneo schiacciatori, col carioca Araujo pronto all’uso; Rossi e Trillini al centro, con l’ex Ceban ‘primo cambio’; Bonami libero. Il sestetto della Consar – cha ha battuto 3-0 Fano al debutto e poi si è ripetuto a Reggio Emilia – è quello ormai collaudato: Russo al palleggio, Guzzo opposto; Copelli e Canella al centro; Ekstrand e Tallone schiacciatori; Goi libero.