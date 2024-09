Consar, il martello Tallone è già una garanzia: "Molti volti nuovi, il feeling giusto arriverà"

Venticinque anni lunedì prossimo, fanese di nascita e di scuola pallavolistica, Alessio Tallone ha giocato l’altra sera la seconda amichevole di questo precampionato (vinta 3-1) contro la sua ex squadra. Lo schiacciatore marchigiano ha firmato 9 punti, di cui 3 dalla linea di battuta, evidenziando grande dimestichezza in ricezione (87%): "Rispetto alla prima uscita di Porto Viro, qualcosina di meglio si è vista l’altra sera contro Fano. Ecco perché c’è fiducia. Continuiamo a lavorare con serenità. Del resto, all’inizio del campionato mancano 3 settimane. Il tempo per proseguire nel percorso di crescita c’è tutto".

Prima del debutto in campionato proprio contro Fano (domenica 6 ottobre, alle 18, al Pala de André), da sistemare ci sono ancora diverse cose: "Sì – ha proseguito Tallone che lo scorso anno era uno dei punti di forza dell’ambiziosa Siena – c’è tanto da lavorare, siamo una squadra ‘particolare’, perché è un bel mix tra giovani e giovanissimi da una parte, e qualche elemento più esperto con tanti anni in categoria o anche in Superlega. Ci dobbiamo conoscere e anche ‘trovare’ per creare il giusto feeling. Inoltre, siamo in una fase in cui alcuni sono un po’ più pronti di altri per via dell’attività estiva con le nazionali giovanili. È solo questione di tempo, visto che siamo quasi tutti nuovi, nessuno ha mai giocato insieme, se non 2-3 elementi. Servirà tanta calma e pazienza". Nel test di mercoledì contro Fano, la Consar ha evidenziato ‘cifre’ confortanti a muro e al servizio: "Anche se in realtà ci applichiamo in tutti i fondamentali, effettivamente ce ne sono alcuni sui quali stiamo lavorando con maggior perizia. È dunque normale che qualcosa ci venga meglio di altro. I fondamentali ‘individuali’, è scontato che vengano in una certa maniera, perché fa parte del bagaglio tecnico di ciascuno di noi. I fondamentali sui quali è necessario un lavoro di squadra, ovvero l’attacco per la ricerca del timing col palleggiatore o le giuste competenze in ricezione, richiedono un po’ più di tempo".

Dopo gli esordi a Fano e le esperienze a Cuneo, Vibo e Siena, Tallone è ora il punto di forza della Consar: "Mi sto trovando bene in questa nuova esperienza a Ravenna. Il giudizio è positivo. Lo spogliatoio e la piazza mi hanno accolto bene, come del resto hanno accolto bene tutti i nuovi arrivati. Si lavora con profitto e serenità, ma anche con la giusta concentrazione. Sappiamo che la conduzione tecnica, ovvero lo staff, è costituito da persone competenti. Il rapporto di fiducia è quindi massimo". Per via del maltempo e dell’inagibilità del PalaCosta, l’amichevole di domani contro Porto Viro è stata anticipata a oggi, alle 17.45, a campo invertito. Dunque la Consar tornerà in Polesine.