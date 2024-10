Consar, il primo ostacolo è la matricola Fano. Ravenna riparte da quattro conferme

Il terzo campionato consecutivo di serie A2 della Consar Ravenna, comincia domani alle 18, al Pala de André, contro la matricola Fano. La formazione giallorossa, affidata ad Antonio Valentini, ovvero il ‘delfino’ di Marco Bonitta che, a propria volta, sta per intraprendere l’avventura nella nuova lega statunitense. La Consar 2024-25 è stata profondamente rinnovata. Partiti Mengozzi (Fano), Mancini (Monza), Orioli (Padova), Bovolenta (Piacenza), Arasomwan (Aversa), Bartolucci (Acicastello), Benavidez (Palmi), sono arrivati Copelli, Selleri, Guzzo, Tallone, Canella, Ekstrand, Zlatanov jr, Pascucci e i baby Mirabella e Bertoncello. I confermati sono Goi, Russo, Grottoli e Feri. La formula della stagione 2024-25 sarà piuttosto simile a quella precedente. I playoff, che incoroneranno la squadra promossa in SuperLega, si concluderanno ad aprile, mentre tra aprile e maggio si assegneranno la Coppa Italia e la Supercoppa. Le prime 7 classificate al termine della regular season parteciperanno ai playoff, con la prima classificata che accederà direttamente alle semifinali, mentre le altre 6 formazioni disputano i quarti. Tutte le serie dei playoff validi per la promozione, sono al meglio delle 3 sfide. Retrocedono le ultime 2 formazioni classificate, ovvero la tredicesima e la quattordicesima, al termine della regular season. Non si disputeranno invece i playout.

Proprio come nella scorsa stagione, la serie dei quarti avrà inoltre una doppia valenza: le 4 formazioni vincenti, oltre ad accedere alle semifinali, si qualificheranno anche ai quarti della Coppa Italia di A2. Le formazioni sconfitte nei quarti, invece, partiranno in Coppa Italia dagli Ottavi, assieme alle formazioni dall’8° al 12° posto. Gli ottavi di Coppa Italia A2 si giocheranno su tre sfide (gara1 e gara3 in casa della meglio classificata), mentre quarti, semifinali e finali, si giocheranno in gara ‘secca’ in casa della meglio classificata. Tutte e gare di A2 saranno visibili in chiaro in streaming. Sarà ancora Volleyball Tv a trasmettere tutte le gare di campionato e gli eventi di Serie A2.

Come nella scorsa stagione, resterà sempre necessario registrarsi a Vbtv, ma non sarà richiesto nessun abbonamento a pagamento per vedere tali gare, che saranno di fatto gratuite. Dopo un primo anno, nella stagione 2021-22, dove tutti i match sono stati trasmessi sul canale YouTube di Volleyball World, si tratta della terza stagione consecutiva su Vbtv per la Serie A2, che potrà dunque continuare a godere della piattaforma OTT interamente dedicata al volley e alla sua vetrina offerta, al fianco della SuperLega e di tante altre competizioni di alto livello.