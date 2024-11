Consar "Noi mediocri, mai stati in partita"

Un ko imprevisto e inaspettato. La Consar Ravenna ci ha lasciato le penne a Pineto. Un passo falso pesante nelle proporzioni (3-0), soprattutto per rapporto al valore degli avversari che erano terzultimi. In classifica, nella giornata in cui anche Brescia si è fatta sorprendere da Aversa e in cui Acicastello ha perso 3-0 a Siena, la nuova capolista è la sorprendente Prata con 20 punti, seguita da Brescia a 19, mentre il 3° posto a quota 17 è affollatissimo da Ravenna, Porto Viro, Aversa, Cuneo e Acicastello.

Alessio Tallone ha commentato così lo scivolone di Pineto: "Abbiamo disputato una gara mediocre da parte di tutti, su un campo molto difficile e contro una squadra che era in difficoltà. Pineto ha giocato una buona pallavolo. Purtroppo per noi, quello che è successo nella nostra metà campo non è stato sufficiente". E dire che i parziali (25-22, 25-21, 25-23) lascerebbero intuire un certo equilibrio: "è vero – ha proseguito il venticinquenne schiacciatore pesarese della Consar – i parziali non sarebbero nemmeno drammatici. La realtà invece è che non siamo mai stati in partita e non abbiamo mai condotto l’incontro. Siamo sempre stati in rincorsa. Evidentemente stiamo vivendo un momento di difficoltà. Sono due partite di fila che perdiamo, non giocando bene e senza portare a casa punti. C’è anche da dire che sono 2 partite di fila, forse anche 3, che non approcciamo bene la gara. Questo aspetto ci deve fare riflettere, anche perché, il campionato di A2 in corso, è molto livellato. Tutte le squadre sono in grado di esprimere un buon livello di pallavolo, soprattutto fra le mura amiche. Tutte le avversarie poi, quando si presenta Ravenna, sanno di affrontare una squadra di vertice. Sta dunque a noi trovare una chiave per riuscire a stare sul pezzo, anche per gestire i momenti di difficoltà".

Nel concitato finale del 3° set, Tallone è stato protagonista di una difesa che l’arbitro ha giudicato fallosa, assegnando il punto agli avversari: "Non mi sento di dare la colpa della nostra sconfitta all’arbitro. Abbiamo perso 3-0. Sono convinto di non aver commesso fallo. L’errore dell’arbitro fa parte del gioco, come lo è un nostro errore. Abbiamo ora una settimana per rimetterci a lavorare e per provare ad invertire la rotta il prima possibile. Dobbiamo tornare a fare punti, domenica al Pala de André contro Cuneo". Ecco appunto, Cuneo diventa così uno scontro diretto che vale molto di più di 3 punti per la classifica. Anche Tallone lo ha precisato: "Non c’è un avversario ‘migliore’ da affrontare in questo momento. Dobbiamo tornare in carreggiata per macinare punti, possibilmente con una bella vittoria casalinga, che ci manca da tempo".