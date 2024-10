Consar Quinta vittoria consecutiva nel mirino

Un match appassionante, vinto al tiebreak dopo aver annullato due match ball agli avversari. Ecco la Consar che non t’aspetti. Il successo corsaro 3-2 di domenica a Pordenone contro Prata, ha permesso alla truppa giallorossa di mantenere la leadership solitari in vetta alla classifica, con 2 punti di vantaggio sulle inseguitrici.

"In linea generale – ha commentato coach Valentini – la cosa che mi è piaciuta di più è stato il carattere della squadra. Abbiamo vinto il 1° set, giocando molto bene; abbiamo perso il 2° 24-26, e poi anche il 3° per una incollatura. In quel frangente siamo stati bravi a non uscire dal match e a non mollare. Anzi, siamo stati abili a riprendere in mano la partita, disputando un 4° set molto simile al 1°, con personalità e concretezza. Infine, il tiebreak, nel quale abbiamo iniziato bene con un vantaggio di 5-2, ma nel quale ci sta anche il merito degli avversari. Infatti ci siamo ritrovati sotto 10-13 e lì c’è stato un grande lavoro di squadra, e anche individuale, con l’ace di Tallone sulla riga. Alla fine l’abbiamo spuntata 18-16, evidenziando una grande concretezza". Il tecnico giallorosso è parso soddisfatto: "Sono contento del risultato, del modo in cui siamo venuti a capo dell’avversario e del modo in cui siamo stati abili a ‘riprendere’ la partita. È normale che, in un match così intenso, articolato e ricco di alti e bassi, ci sia qualcosa su cui lavorare. Siamo sulla buona strada, ma di sicuro, né la squadra, né il sottoscritto, siamo con la pancia piena dopo 4 vittorie consecutive nelle prime 4 giornate".

Valentini ha aggiunto un ragionamento su questo concetto: "La vittoria, per uno sportivo, è molto importante. La bravura, soprattutto in un gruppo così giovane com’è quello della Consar 2024-25, sta nella capacità di resettare immediatamente tutto, a prescindere dal risultato. Ed è quello che faremo, tornando subito a lavorare in palestra, senza pensare troppo a cosa abbiamo fatto".

Nello specifico, la Consar ha disputato un grandissima partita a muro, conquistando 17 punti, ovvero più del doppio degli 8 di Prata: "Sul muro abbiamo fatto un buon lavoro perché conquistare 15 punti in questo fondamentale non è poco. Sulla ricezione, soprattutto su battuta in salto, non siamo stati performanti. In tal senso vanno tuttavia riconosciuti i meriti degli avversari, che in certi frangenti hanno alzato il livello dalla linea di servizio".

Ora la Consar – prima della classe con 11 punti – è attesa domani sera, alle 20, al Pala de André dal match casalingo contro Porto Viro, ovvero una delle 3 inseguitrici al 2° posto a quota 9 (vittorie da3 contro Cantù, Prata e Pineto; ko a Cuneo).