Consar, si fa sul serio: "Saremo pronti a tutto"

Archiviata la regular season, la Consar Ravenna si catapulta ora nei playoff dove, da domenica (gara1 alle 18, al PalaCosta), affronterà Siena nei quarti di finale al meglio delle 2 vittorie su 3. La formazione giallorossa ha chiuso al 3° posto col numero record di 20 vittorie, grazie anche all’ultimo sigillo di Macerata, dove ha vinto 3-2 in rimonta da 0-2.

"È un dato che ci fa piacere – ha commentato coach Valentini – così come ci fa piacere essere arrivati al 3° posto in classifica al termine della ‘stagione regolare’. Abbiamo disputato una ottima regular season, anche con fisiologici momenti di difficoltà. È il frutto di un lavoro effettuato dai ragazzi durante tutto l’anno con buonissima predisposizione e con l’idea di crescere sempre. Siamo contenti della regular season, ma siamo consapevoli che la pallavolo è fatta di playoff. Ci aspetta ora un campionato nuovo e diverso. Adesso dobbiamo essere pronti ad affrontare squadre che, nel corso del campionato, potevano sembrare abbordabili o comunque apparire non al top della forma". Il tecnico vibonese non si fa illusioni: "La mia esperienza dice che ci sono squadre in grado letteralmente di trasformarsi nei playoff. Per questo motivo, dovremo essere pronti a tutto, cercando di affrontare questa seconda parte della stagione, anche con la giusta serenità e la giusta pressione".

La Consar ha mostrato di essere pronta sul piano psicologico e sul quello fisico: "Mi auguro che la squadra sia pronta. Ai playoff ci portiamo le cose che facciamo bene, ma anche quelle che non facciamo benissimo. Non è che, per magia, nei playoff, tutto verrà bene. Come tutte le squadre, abbiamo dei punti di forza molto importanti, ma abbiamo anche delle debolezze che, mi auguro, in alcune situazioni, riusciremo a nascondere". Il 3-2 corsaro al Fontescodella è stata l’ennesima prova di forza dei giallorossi: "La partita di Macerata – ha aggiunto Valentini – è stata un po’ strana. Sapevamo che, per loro, era una sfida fondamentale per la salvezza. Noi invece ci tenevamo a vincere. Il primo due set, li abbiamo persi nonostante buone percentuali in ricezione e attacco, ma con numeri non sufficienti a muro. Nel corso della partita abbiamo avuto maggiore continuità in battuta e siamo riusciti a raddrizzarla".

Domani cominciano sia la prelazione per gli abbonati, sia la prevendita per gara1 di domenica alle 18 contro Siena. Per gli abbonati è prevista la prelazione domani dalle 17 alle 19 alla biglietteria del Pala Costa. Nella stessa giornata di domani, alle 20, aprirà la prevendita dei biglietti direttamente online sul sito ufficiale della società www.portoroburcosta2030.it.