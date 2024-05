Consar, tempo di Coppa Italia. A Pordenone mancherà Bovolenta

La Consar torna in campo. C’è da onorare la Coppa Italia e, magari, da mettere la ciliegina sulla torta di una stagione avvincente. Oggi pomeriggio, la truppa giallorossa, sarà di scena a Pordenone contro Prata (al PalaCrisafulli, fischio d’inizio alle 18, arbitri Armandola e Pristerà; diretta in chiaro su volleyballworld.tv). È il match di andata dei quarti di finale. Ed è anche la sesta volta che le due squadre si affrontano nella stagione in corso, dopo la regular season (3-2 e 2-3) e dopo i quarti di finale dei playoff promozione (3-0, 2-3, 3-0). Ora tocca alla Coppa Italia, dove Prata ha eliminato Aversa negli ottavi (3-0 e 3-1). Domenica sera, alle 19, al Pala de André, si giocherà il match di ritorno.

In caso di parità di punti conquistati, si procederà col golden set (vengono assegnati 3 punti per le vittorie 3-0 o 3-1, 2 punti per la vittoria al tie break ed 1 punto per la sconfitta al tie break. Se una squadra vince la gara di andata 3-0 o 3-1, per passare il turno senza disputare il golden set dovrà vincere almeno 2 set nella gara di ritorno). In palio c’è la final four di Cuneo in programma l’11 e 12 maggio. Coach Bonitta deve rinunciare a Bovolenta convocato in nazionale ("È giusto lasciare ad Alessandro la possibilità di battersi per il grande obiettivo delle Olimpiadi"), e ha già fatto intendere che ci sarà del turnover, con Arasomwan candidato n.1 per coprire il ruolo di opposto: "Ci troviamo ancora di fronte con Prata – ha spiegato il tecnico giallorosso – ognuna con le proprie motivazioni e senza più segreti. Ho visto che contro Aversa, nel turno precedente, Prata ha dato spazio a qualche giocatore meno utilizzato. È quello che faremo anche noi. L’attuale situazione mi impone di pensare a quei ragazzi che hanno avuto meno spazio durante l’anno e che meritano di giocare".

Bonitta ha anche tracciato l’obiettivo: "Tra le otto squadre in lizza nei quarti di finale, ce ne sono alcune molto motivate, altre che desiderano riscattare un finale di campionato poco brillante. Il nostro obiettivo? Cercheremo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per vincere e per andare alla final four di Cuneo, perché per me, il principio di giocare le partite per vincere, è sempre valido".

L’assenza di Bovolenta si ripercuoterà anche sul percorso di qualificazione della Consar alla final eight di Junior League. L’altra sera, la formazione giallorossa, guidata in panchina da coach Mollo, ha vinto 3-1 a Santa Croce sull’Arno, con 24 punti di Orioli e 16 di Feri. Martedì 8 maggio, al PalaCosta, la Consar avrà la chance di accedere alla final eight, ma servirà un successo contro Castellana Grotte, che ha sconfitto 3-2 in casa Santa Croce. "La Junior League – ha aggiunto Bonitta – rimane un altro importante obiettivo per la società. Questo spiega anche il ricorso a tutti i 2004 della prima squadra, oltre a Tomassini e Pascucci che, nella stagione in corso, hanno giocato rispettivamente a Garlasco e Marcianise in A3. L’assenza di Bovolenta ci costringe a riformulare i pensieri tattici, ma anche qui, cercheremo di fare il meglio possibile per entrare in finale".