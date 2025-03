Consar, testa a Siena: "Non vediamo l’ora"

È una Consar nel segno di Tommaso Guzzo – 26 punti nel successo al tiebreak di Macerata – quella che ha terminato la regular season al 3° posto, ma col record assoluto di vittorie (20). I giallorossi sono attesi ora da gara1 dei quarti – domenica, alle 18, al PalaCosta – dove affronteranno Siena. "A Macerata – ha commentato l’opposto monselicese – abbiamo faticato i primi due set in battuta, mentre a muro non abbiamo ‘lavorato’ bene. Dopo, invece, siamo cresciuti piano piano anche su questi fondamentali e l’abbiamo portata a casa. È stata una partita importantissima in vista dei playoff e in particolare di gara1 contro Siena. Siamo contenti anche della ventesima vittoria, ma adesso inizia il bello. Resta la soddisfazione di essere la squadra che ha vinto più di tutte. Peccato per qualche imprevisto passaggio a vuoto, ma anche questi ko ci hanno fatto crescere sotto tanti punti di vista". Il ventiduenne opposto giallorosso si è congedato dalla regular season mettendo a terra 26 palloni: "Sono contento perché credo di essere cresciuto molto nel corso della stagione, in un contesto incredibile, con compagni fantastici e uno staff all’altezza. Adesso non vediamo l’ora di iniziare i playoff. Sono convinto che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni".

La Consar se la vedrà contro Siena, che ha terminato la ‘stagione regolare’ con 7 vittorie di fila: "Sono cresciuti molto – ha aggiunto Guzzo – ma noi siamo carichi e prontissimi per questa sfida. Sappiamo che non dovremo farci condizionare dalle partite giocate in regular season. Inizia un percorso tutto nuovo". Oggi intanto cominciano sia la prelazione per gli abbonati, sia la prevendita per gara1 di domenica alle 18 contro Siena. Per gli abbonati è prevista la prelazione oggi, dalle 17 alle 19, alla biglietteria del Pala Costa. Nella stessa giornata di domani, alle 20, aprirà la prevendita dei biglietti, direttamente online, sul sito ufficiale della società www.portoroburcosta2030.it.