Consaro "Playoff, siamo delusi. Un voto? Sei"

Le ombre della sera senese fanno da cornice all’ultima palla dei quarti dei playoff e alla vittoria dell’Emma Villas in due partite, con la seconda solo per due punti dopo un lottatissimo tiebreak nel quale la Consar si è trovata per due volte avanti di un punto nelle battute finali, prima di cadere 3-2. Alessio Tallone due anni orsono col Tonno Callipo aveva vinto coppa, campionato e supercoppa ed è stato uno dei più positivi nella sfida in terra toscana. Forse resta il rammarico di aver visto un’ottima Consar in gara2, ma meno brillante in gara1.

"Abbiamo disputato una buona partita a Siena – spiega lo stesso martello nato a Fano – purtroppo non è bastato. Ma quando si perde bisogna essere lucidi e fare i complimenti agli avversari. Personalmente odio perdere: questo però è lo sport e si deve stringere la mano a chi ha passato il turno. Non credo ci sia rammarico per come ci siamo comportati in gara1: certo non abbiamo giocato una gran partita e potevamo fare meglio, ma ci sta nel lungo periodo non essere brillantissimi in una partita. Loro si sono dimostrati più in forma in questo momento della stagione e si deve riconoscere agli avversari il merito di aver giocato meglio".

Sono stati davvero piccoli dettagli a risultare determinanti in gara2: "Quando una partita termina al tiebreak alla fine la differenza la fanno due o tre palloni: forse loro hanno ottenuto di più dal servizio rispetto. Noi siamo stati discreti in ricezione, malgrado i loro ottimi turni in battuta. C’erano da giocare meglio tre o quattro palloni, non l’abbiamo fatto e abbiamo perso" Un po’ di rammarico resta, dopo aver visto una gran pallavolo per un lungo periodo: "Difficile dare un voto alla nostra stagione: ho conosciuto quest’anno giocatori, compagni-amici mi verrebbe da dire, che vogliono fare di questo sport la loro vita e questa è la vittoria più grande che una squadra possa avere. Come collettivo siamo cresciuti e non sono certo queste due partite a farci rinnegare il percorso fatto insieme. Sinceramente darei un 9 per la regular season e un voto più basso, probabilmente un 6, per i playoff dove comunque ci abbiamo provato e abbiamo dato tutto per provare ad andare avanti".

Adesso arriva la Coppa Italia: sabato ci sarà gara1 al PalaCosta alle 20 contro Macerata mentre il ritorno è previsto sabato 12 alle 17.30 nelle Marche. "Questa sarà un’altra tappa di una squadra che è cresciuta tanto durante la stagione. Come collettivo proveremo ad andare avanti: non possiamo piangerci addosso perché abbiamo perso nei quarti dei playoff. Adesso abbiamo questa competizione e cercheremo di dare il meglio di noi".

u.b.