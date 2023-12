Contro il fanalino di coda Catania. Monza detta legge in Sicilia. Takahashi pienamente recuperato

Ritorno al successo per la Mint Vero Volley Monza, che ha voltato pagina nel migliore dei modi dopo il ko di lunedì nel derby casalingo con l’Allianz Milano. I ragazzi di coach Massimo Eccheli in Sicilia contro il fanalino di coda Farmitalia Catania sono tornati a far bene sia in attacco che dalla linea del servizio, nonostante l’assenza di Stephen Maar. Al suo posto è stato schierato l’altro schiacciatore canadese Eric Loeppky, capace di chiudere in doppia cifra. Il migliore però è stato Ran Takahashi, ormai recuperato e top scorer assoluto del match con 19 punti e 3 muri. Dall’altra parte gli ex Santiago Orduna e Paul Buchegger (a segno 18 volte) non sono bastati ai padroni di casa per conquistare punti preziosi nella lotta per non retrocedere. La formazione del Consorzio con questo successo si è ripresa, a due giornate dalla fine del girone d’andata il quarto posto in classifica, fondamentale per la Coppa Italia.

FARMITALIA CATANIA-MINT VERO VOLLEY MONZA 1-3 (16-25, 25-22, 12-25, 18-25) A.G.