Coppa Italia, Grottazzolina protagonista

Conto alla rovescia ormai concluso per la Final Four della 27esima Del Monte Coppa Italia Serie A2, oggi e domani infatti il Palasport di Cuneo ospiterà il rush conclusivo per assegnare il trofeo nazionale. Ai nastri di partenza la Yuasa Battery, reduce dalla promozione in SuperLega e già qualificata per la Del Monte Supercoppa in programma per domenica 19 maggio a Grottazzolina. La squadra è già in Piemonte per un’edizione dalla formula innovativa, con la disputa per la prima volta nella storia, a fine campionato. Chi vincerà questo mini torneo a quattro potrà sfidare proprio i grottesi in Supercoppa. Grotta pronta a scendere in campo per prima dopo il quarto di finale vinto contro Cantù: appuntamento oggi alle 17 per la semifinale contro la Consar Ravenna, capace di estromettere Prata esattamente come avvenne nei playoff. Grotta e Ravenna ormai si conoscono a memoria, solo una manciata di settimane fa hanno dato vita ad una spettacolare quanto combattuta serie di Semifinale play-off con Grotta che ha esultato davanti al pubblico amico solo al tie-break di gara-3. Grande occasione di rivincita dunque per la Consar che proverà a fare tutto ciò che è nelle sue corde per invertire il risultato della serie play-off e guadagnarsi la finale di domenica.

Da registrare l’assenza di Alessandro Bovolenta, impegnato in Nazionale: al suo posto il greco Raptis nel ruolo di opposto che nei play-off fu invece schierato come schiacciatore. La Yuasa Battery che non ha alcuna intenzione di mollare la presa e a Cuneo ha tutta l’intenzione di rimpinguare ulteriormente la sua bacheca, in una stagione sin qui da incorniciare.

L’altra semifinale in programma, al termine del match già citato, vedrà di fronte Brescia e Porto Viro (in campo alle 19,30), con i lombardi abili ad estromettere Siena e Porto Viro che ha avuto invece la meglio su Cuneo, costringendo i padroni di casa a seguire la final four in casa nel proprio Palas da semplici spettatori. Le due vincenti si affronteranno domani alle 17,30 nell’atto finale della Coppa Italia edizione 2024. Una competizione con diverse novità curiose che vanno segnalate con gli allenatori avranno infatti a disposizione un solo time out per ogni set mentre al termine della finale i giornalisti e una giuria appositamente selezionata eleggeranno il migliore in campo, che riceverà la targa Del Monte Mvp della manifestazione. Evento importante con una copertura televisiva degna di tale nome. Le due semifinali di oggi saranno in diretta sulla piattaforma streaming Volleyball TvV (http://vb.tv) con la telecronaca di Piero Giannico e Andrea Brogioni mentre la finale di domani avrà una doppia programmazione. Su Volleyball Tv con telecronaca di Piero Giannico e Liano Petrelli e su Sky Sport Max con telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Brogioni.

Roberto Cruciani