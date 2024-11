La Yuasa vuole rialzarsi. Grottazzolina, punti d’oro da conquistare con Latina

Punti pesanti, anzi pesantissimi, in palio domani sera alle 20,30 al PalaSavelli per la Yuasa Battery che incrocia il proprio cammino con la Top Volley Cisterna. Chiariamo subito, niente ultima spiaggia o gara della vita ma una gara da peso specifico importante per cercare di portare a casa la prima vittoria stagionale ma anche di ridare fiducia all’intero ambiente e alla squadra. Di contro c’è una Cisterna in buona salute, dopo un avvio non facile, che ora viaggia a media punti da play-off. Ovvia la chiamata a raccolta di un intero territorio e del popolo della Yuasa per sostenere la squadra in questa importante sfida: prevendita aperta ancora oggi pomeriggio al PalaSavelli dalle 17,30 alle 19 e domani sia al mattino 11-13 che al pomeriggio sempre al botteghino del Palas dalle 16,30 a inizio match). Cisterna ha un roster consolidato dalla scorsa stagione sempre guidato da Guillermo Falasca con ben nove conferme. Due di questi hanno anche fatto le Olimpiadi Theo Faure con la Francia (oro e miglior marcatore della scorsa Superlega) e Aleksandar Nedeljkovic con la Serbia mentre in In regia ci sarà sempre Michele Baranowicz con al suo fianco Alessandro Fanizza, argento agli Europei Under 22. Come secondo opposto il nazionale austriaco Michael Czerwinski. In banda ecco i confermati Efe Bayram e Jordi Ramon, con il venezuelano Willner Rivas e il giapponese Yuga Tarumi volti nuovi. Al centro confermati Daniele Mazzone (dodicesima stagione a Cisterna per lui) e Nedeljkovic con a completare il reparto l’ex Civitanova Enrico Diamantini e il classe 2008 Jacopo Tosti. La novità principale è nel reparto dei liberi con il campione d’europa in carica con Trento Domenico Pace e alle sue spalle Alessandro Finauri, atleta fatto in casa che è passato al ruolo di libero dopo un approccio alla Superlega da schiacciatore. Insomma un roster rodato per una Yuasa che ha finalmente alleggerito il carico sull’infermeria dopo i rientri di Fedrizzi a Milano e il ritorno in campo di Dusan Petkovic a Perugia. Lavorare in settimana con gruppo al completo è un valore aggiunto per alzare il ritmo anche in vista di gare molto importanti tra novembre e dicembre. Intanto per domani gara affidata al fischietto padovano Andrea Puecher coadiuvato dall’umbro Luca Saltalippi.