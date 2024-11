L’Upc Sdh cala la manita e vola sul podio

Serie B. Mica male questa Unione Pallavolo Camaiorese. Dopo la sconfitta all’esordio, i ragazzi di Francesconi hanno inanellato un percorso perfetto: in sei giornate, sono arrivate cinque vittorie... e un turno di riposo. Nella 6ª giornata, l’Upc Sdh ha calato il poker nella sfida esterna con il Cus Genova: 1-3 (23-25, 22-25, 25-17, 19-25 i parziali), risalendo ancora la classifica. E martedì sera, nel turno infrasettimanale della 7ª giornata, al palasport di Camaiore i biancoblù si sono regalati addirittura la manita contro Toscanagarden: 3-0 (25-21, 25-23, 25-23) e altro balzo in avanti: adesso l’Upc Sdh è terzo in classifica a -1 dalla vetta e con una partita in meno. Classifica: San Martino 16, Maxitalia Jumboffice* 15, Upc Sdh* 14, Trading Log Spezia* 14, Sassuolo 14, Lupi Santa Croce 14, Cecina* 11, Invicta Grosseto* 10, Fiorano 10, Cus Genova 8, Scandiano* 7, Lupi Pontedera 6, Firenze 4, Toscanagarden 4, Parma* 0.

Serie B1. Nella 6ª giornata del girone B, il Vp Canniccia ha subìto la seconda sconfitta di fila a San Giovanni Valdarno, dove ha pagato l’approccio travolgente delle padrone di casa: 3-1 (25-14, 23-25, 25-20, 25-20). Classifica: Ostiano 15, Ripalta Cremasca 14, Garlasco 14, Modena 12, Bindi Valdarno 10, Rubiera 10, Anderlini Modena 9, Vp Canniccia 7, Crema 7, Montesport 7, Tirabassi&Vezzali 6, Sassuolo 6, Ambra Cavallini 5, San Giorgio 4.

Serie C. Secondo successo di fila per l’Oasilido che nella 7ª giornata del girone B ha battuto Cascina al termine di una vera e propria battaglia: 3-2 (25-22, 21-25, 25-23, 14-25, 17-15). Classifica: Delfino Pescia 21, Biemme Livorno 17, Porcari 13, Cascina 12, Follonica 12, Migliarino 11, Oasilido 10, Lunigiana 9, Montebianco 9, Aglianese 9, Casciavola 8, Quarrata 6, San Miniato 6, Bottegone 1, Donoratico 1.

Serie D (femminile). Cade in casa il Vp Volley contro Riotorto (0-3: 15-25, 13-25, 20-25); battuta anche la Jenco a Grosseto (3-1: 25-17, 16-25, 26-24, 27-25). Classifica: Lupi Santa Croce 17, Calci 15, Tomei Livorno 15, Castelfranco 12, Invicta Grosseto 11, Sei Rose 11, Brulotto 11, Capannoli 10, Ambra Cavallini 7, Robur Massa 6, Peccioli 4, Vp Volley 4, Jenco 3, Grosseto 0.

Serie D (maschile). Seconda vittoria di fila per l’Upc nella 4ª giornata ha espugnato Calci (0-3: 22-25, 12-25, 19-25). Classifica: San Miniato 9, Migliarino 9, Zona Mazzoni 9, Rosignano 8, Lupi Santa Croce 8, Borgo Rosso 7, Upc 6, Cecina 6, Cascine Empoli 4, Calci 4, Dream Volley Pisa 2, Ponte a Moriano 0.

* una partita in meno

DanMan