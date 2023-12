Coppa Italia. Il 9 gennaio i maceratesi in campo contro Palmi

Nella seconda giornata del campionato di A3 la Volley Banca Macerata sarà forzatamente alla finestra perché è stata rinviata la gara contro Casarano, inizialmente fissata per il 7 gennaio. Tale decisione è arrivata in quanto i pugliesi hanno il giovane Miraglia convocato nella nazionale Under 20 impegnata per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Ma alle 18 di martedì 9 gennaio la Volley Banca Macerata scenderà in campo per la sfida casalinga contro Palmi, si tratta della partita dei quarti di Coppa Italia che mette in palio il pass per la semifinale.