Coppa Italia: San Giovanni in finale. Ortolani sfida il marito Mazzanti

San Giovanni 3Busto Arsizio 1

OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 29, Consoli 12, Parini 5, Nicolini, Valoppi (libero), Nardo 11, Piovesan 13, Sassolini ne, Meliffi (libero) ne, Bagnoli, Ravarini ne, Monti ne, Merli ne. Coach: Bellano

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Zakoscielna 5, Rebora 6, Orlandi 1, Enneking 26, Spiriti, Monza 6, Cecchetto (libero), Del Freo, Osana (libero) ne, Zanette 14, Brandi ne, Landucci 2, Kone 5, Baratella (libera) ne. Coach: Beltrami

Arbitri: Candeloro e Lambertini

Parziali: 25-19; 23-25; 25-22; 25-21.

La finale di Coppa Italia di serie A2 femminile sarà un affare di famiglia. Serena Ortolani ha trascinato San Giovanni nella semifinale contro Busto Arsizio. L’Omag Mt sfiderà a Casalecchio di Reno il 9 febbraio Trento, l’altra finalista, che ha battuto Offanengo per 3-0 ed è allenata dall’ex ct azzurro Mazzanti, marito della schiacchiatrice marignanese. La gara contro Busto Arsizio parte bene per l’Omag Mt, con Ortolani subito decisiva e il primo solco scavato con il 14-8. Un tesoretto che arriva fino al 21-15. Poi Consoli chiude: 25-19, 1-0. Nel secondo set regna l’equilibrio e Busto mostra i muscoli. Sempre Ortolani prende per mano le compagne, 19-16, ma Enneking c’è e con un paio di attacchi strepitosi, e due errori consecutivi in attacco delle padrone di casa, porta Busto avanti per la prima volta (20-21). Momento delicato per San Giovanni, che però ritrova Nardo, 22-21. Ma Enneking adesso è inarrestabile e con Zanette sigla il 22-23. Finale al cardiopalma. Enneking con un pallonetto trova l’1-1, 25-23 per Busto. Tutto da rifare per San Giovanni.

Il terzo set è una guerra di nervi, una sfida Zanette-Ortolani, le due attaccanti non sbagliano più nulla, si viaggia punto a punto. Ma l’ex azzurra è una furia, 17-14. Nardo trova due punti importantissimi e poi ancora Ortolani crea un break: 20-16. Zakoscielna tiene a galla Busto, Enneking mura Consoli, 23-22, è il momento decisivo della semifinale. Consoli con una veloce mette a segno il 24-22 e qui Busto si butta via, Enneking riceve ma nessuno va a palleggiare, la palle cade nel vuoto, 25-22 e 2-1. Il PalaMarignano adesso è una bolgia, la partita è entrata nel vivo. Enneking torna a ruggire, Ortolani è immarcabile, Rebora è protagonista con alcune battute velenose, 19-19. Ortolani sigla il 23-21 dopo un errore di Busto, Zakosciela sbaglia ancora ed è fuori: 25-21. È finale. Il 9 febbraio si va all’Unipol Arena di Casalecchio (Bologna): la tifoseria marignanese prepara l’esodo.

Luca Pizzagalli