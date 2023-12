"Così abbiamo rilanciato il volley a Rio Saliceto"

Una scelta coraggiosa, quella fatta a Rio Saliceto per rilanciare la pallavolo che nel 2019 vedeva solo una squadra under 14 e cinque giovanissime del minivolley: una ventina di ragazze in tutto, il resto si era frazionato in altri team.

Così è partita una nuova società, la Rio Volley, con il presidente Davide Bertazzoni, il vice Cristiano Tarozzi e il segretario Giuseppe Randazzo.

Cosa hanno fatto ce lo dice Randazzo, dopo che la società ha festeggiato la fine dell’anno alla palestra Nicolini di Rio Saliceto, con oltre 100 ragazze.

"Siamo cresciuti in questi anni, abbiamo preso in carico la gestione della palestra, includendo altri genitori volontari, ma anche selezionando allenatori e figure che prima di tutto fossero disposti a condividere la nostra visione. Appena partiti ci siamo trovati addosso il covid con i suoi limiti e rallentamenti, ma con il tempo abbiamo accolto diverse atlete e un nutrito numero di bimbi e bimbe nel mini-volley."

Per il primo anno avete iscritto una squadra al campionato federale, in 3ª Divisione.

"Non potevamo fare diversamente, perché non c’erano titoli a disposizione, per cui siamo dovuti partire dall’ultima categoria esistente. Sinceramente in Terza pensiamo di essere di passaggio e speriamo anche l’anno prossimo in Seconda. Per questo abbiamo recuperato le ragazze che erano in altre squadre e abbiamo potuto iniziare il campionato Fipav".

Quindi non vi nascondete?

"No, però, al di là dell’aspetto agonistico noi abbiamo un’altra filosofia: vogliamo che quella di Rio Saliceto sia una palestra non solo di sport, ma anche un ambiente dove si possa allenare l’inclusione, l’altruismo, l’amicizia. Un posto dove divertendosi si possa diventare più forti anche in quel valore, imprescindibile nel mondo di oggi, che è la cooperazione. Quello che noi chiamiamo gioco di squadra." Avete tutte giovani della zona?

"La maggior parte sono ovviamente di Rio Saliceto, ma anche di zone limitrofe come Campagnola e Novellara".

Alla festa sono stati presentati gli allenatori, le squadre, gli sponsor e i volontari della società.

"Abbiamo cinque squadre Rio Volley che ci permettono di presentare un settore giovanile completo, come le under 12, 14, 16 e 18 del Centro sportivo. I cinque team hanno sfilato con i rispettivi allenatori: Simone Neviani per l’Under 18, Umberto Errichiello per la prima squadra e Davide Bertazzoni per le più giovani, senza dimenticare il tecnico Moreno Salvarani, braccio destro del presidente. Ovviamente un grande ringraziamento va a chi ci supporta, Gelateria Perla, Conad, Menozzi, Tecplast, Creattività e Ristrutturcasa, oggi nostro main sponsor".

L’anno è finito: primo posto in 3ª alla pari del Progetto Intesa, 14 punti in sei gare, una sola sconfitta. Ma è già 2024.

"Certamente, non ci fermiamo neanche nelle festività natalizie, perché se è vero che i campionati torneranno più avanti, il 3 e 4 gennaio saremo impegnati a Imola nella Winter Cup".